«Томь» сыграет на домашнем поле с калининградской «Балтикой»

ФК «Томь» сыграет против калининградской «Балтики». Матч начнется в субботу, 12 октября, в 16.00, сообщается на сайте клуба.





«Наша «Томь», наконец-то, прибавила ходу – стала забивать и выигрывать дома! Но теперь к нам в гости едет калининградская «Балтика», которая уже 12 матчей не знает поражений и обошла нашу команду в турнирной таблице. Давайте в субботу как следует подстегнем «Томь» своей поддержкой с трибун и покажем «непобедимым балтийцам», где раки зимуют!» — из сообщения ФК «Томь».





Говорится, что судить матч будут Лаша Верулидзе (Владикавказ), Наиль Сейфетдинов (Казань) и Андрей Кужелев (Пикалево).





Как отмечают букмекеры, «Томь» — команда в большей степени домашняя. За 16 туров томский клуб заработал 24 очка и шесть побед, четыре из которых были добыты на арене «Труд» в Томске, и занимает девятую строчку турнирной таблицы. «Балтика» остается на восьмом месте с 25 очками.