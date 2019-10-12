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12 октября,
2019
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«Томь» сыграет на домашнем поле с калининградской «Балтикой»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

ФК «Томь» сыграет против калининградской «Балтики». Матч начнется в субботу, 12 октября, в 16.00, сообщается на сайте клуба. 


«Наша «Томь», наконец-то, прибавила ходу – стала забивать и выигрывать дома! Но теперь к нам в гости едет калининградская «Балтика», которая уже 12 матчей не знает поражений и обошла нашу команду в турнирной таблице. Давайте в субботу как следует подстегнем «Томь» своей поддержкой с трибун и покажем «непобедимым балтийцам», где раки зимуют!» — из сообщения ФК «Томь».


Говорится, что судить матч будут Лаша Верулидзе (Владикавказ), Наиль Сейфетдинов (Казань) и Андрей Кужелев (Пикалево).


Как отмечают букмекеры, «Томь» — команда в большей степени домашняя. За 16 туров томский клуб заработал 24 очка и шесть побед, четыре из которых были добыты на арене «Труд» в Томске, и занимает девятую строчку турнирной таблицы. «Балтика» остается на восьмом месте с 25 очками. 

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