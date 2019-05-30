«Томь» проиграла в первом стыковом матче

Преимущество во владении мячом с самого начала игры демонстрировала «Уфа». Счет в игре открыл нападающий Сильвестр Игбун на 28-ой минуте матча. Во втором тайме футболисты «Томи» нарастить давление, но до опасных моментов дело не дошло, а на 81-ой минуте хозяева поля увеличили отрыв. После подачи с углового в исполнении Оливье Тилля последовала скидка на дальнюю штангу, где защитник «Томи» Исмаил Эдиев срезал мяч в свои ворота.





Решающий стыковой матч ФК «Томь» проведет дома 2 июня.





Напомним, по итогам сезона 2018-2019 «Томь» заняла третье место в ФНЛ. Клубу предстояло побороться с «Уфой» за выход в Премьер-Лигу.





Президент клуба Сергей Жвачкин отметил, что поддержит команду и призвал томичей «держать за них кулачки». В последний раз «Томь» выступала в Премьер-лиге в сезоне-2016/17 после победы в стыковых матчах. По итогам сезона томичи заняли последнее, 16 место, набрав лишь 14 очков.





Тогда же у клуба начались финансовые проблемы. Компания «Роснефть» отказалась быть постоянным спонсором клуба, игроки и сотрудники клуба не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Позднее ситуация несколько раз повторялась.