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03 ноября,
2019
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«Томь» победила в последнем домашнем матче года

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

«Томь» победила в последнем домашнем матче 2019 года. Игра с командой «Луч» из Владивостока закончилась со счетом 4:0.

«Томь» победила в последнем домашнем матче года

Счет в игре, точным ударом в нижний угол, открыл на 38-й минуте  матча Ислам Тлупов. Во втором тайме на 55 минуте матча футболист «Томи» Максим Казанков забил штрафной удар, увеличив отрыв – 2:0.


На 76 минуте преимущество томской команды увеличил Дмитрий Сасин.  Еще один гол, незадолго до финального свистка, забил Дмитрий Плетнев. 


Таким образом, «Томь» по итогам матча занимает седьмое место в турнирной таблице с 33 очками. Следующая игра состоится 9 ноября в Курске против «Авангарда», который занимает 12 строчку в таблице.

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