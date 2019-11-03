«Томь» победила в последнем домашнем матче года

«Томь» победила в последнем домашнем матче 2019 года. Игра с командой «Луч» из Владивостока закончилась со счетом 4:0.

Счет в игре, точным ударом в нижний угол, открыл на 38-й минуте матча Ислам Тлупов. Во втором тайме на 55 минуте матча футболист «Томи» Максим Казанков забил штрафной удар, увеличив отрыв – 2:0.





На 76 минуте преимущество томской команды увеличил Дмитрий Сасин. Еще один гол, незадолго до финального свистка, забил Дмитрий Плетнев.





Таким образом, «Томь» по итогам матча занимает седьмое место в турнирной таблице с 33 очками. Следующая игра состоится 9 ноября в Курске против «Авангарда», который занимает 12 строчку в таблице.