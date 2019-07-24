«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото

Футбольный клуб «Томь» сумел одержать победу в матче с курским Авангардом сегодня на стадионе «Труд». На 61-й минуте нападающий Максим Житнев забил в ворота противника первый гол. Мяч попал в сетку после удара голкипера рикошетом от перекладины. На 67-й минуте полузащитник Максим Казанков забивает второй гол «Авангарду» — по пенальти.





По итогам матча четвертого тура сезона «Томь» занимает пятую строчку турнирной таблицы Олимп ФНЛ с 8 очками. Следующий матч команда сыграет против «Текстильщика» из Иваново 28 июля на стадионе «Труд» в Томске.