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24 июля,
2019
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«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Футбольный клуб «Томь» сумел одержать победу в матче с курским Авангардом сегодня на стадионе «Труд». На 61-й минуте нападающий Максим Житнев забил в ворота противника первый гол. Мяч попал в сетку после удара голкипера рикошетом от перекладины. На 67-й минуте полузащитник Максим Казанков забивает второй гол «Авангарду» — по пенальти.


По итогам матча четвертого тура сезона «Томь» занимает пятую строчку турнирной таблицы Олимп ФНЛ с 8 очками. Следующий матч команда сыграет против «Текстильщика» из Иваново 28 июля на стадионе «Труд» в Томске.

«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
«Томь» одержала домашнюю победу над «Авангардом» из Курска. Фото
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