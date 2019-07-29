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29 июля,
2019
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«Томь» обыграла «Текстильщик» на домашнем поле

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В воскресенье состоялся матч между «Томью» и ивановским «Текстильщиком». Матч на стадионе «Труд» завершился со счетом 2:1 в пользу томичей. Об этом сообщается на сайте ФК «Томь». 


В составе хозяев дважды отличился полузащитник Павел Кириенко. 

«Томь» имеет в активе 13 очков. «Текстильщик» – 1 балл и 18-я строчка.


Томичи заняли первую строчку турнирной таблицы ФНЛ. 


3 августа на стадионе «Труд» томичи сыграют с красноярским «Енисеем».

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