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20 мая,
2019
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«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Футбольный клуб «Томь» обыграл на домашнем матче московский «Спартак — 2». Матч закончился со счетом 2:1.


На 23-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», однако нападающий «Томи» Алексей Гасилин не сумел реализовать 11-метровый удар. На 39-й минуте счет открыл полузащитник московской команды Кирилл Фольмер. Хавбек «Томи» Александр Ставпец отправил в ворота «Спартака-2» ответный мяч на 61-й минуте. В концовке встречи, на 85-й минуте, Ставпец оформил дубль и принес победу «Томи». 


«Томь» набрала 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Томский клуб завоевал бронзовые медали ФНЛ.

«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
Фото: Исмаил Эдиев
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
«Томь» обыграла «Спартак-2». ФОТО
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