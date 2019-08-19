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19 августа,
2019
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«Томь» на выезде обыграла «Краснодар-2»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Краснодаре «Томь» с минимальным счетом обыграла местный «Краснодар-2». После победы команда переместилась на четвертое место в турнирной таблице. 

«Томь» на выезде обыграла «Краснодар-2»

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу «Томи». Единственный гол на 31-й минуте забил полузащитник Максим Казанков.


Следующий матч «Томи» пройдет 25 августа в Москве, где команда сыграет с местной командой «Чертаново». 

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