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«Томь» и «Балтика» сыграли на домашнем поле вничью
24 минуты назад
Матч 17-го тура первенства ФНЛ «Томь»-«Балтика» закончился вничью, говорится на сайте ФК «Томь». Матч прошел на домашнем поле «Томи».
Сообщается, что команды играли друг с другом в 13 раз. «Томь» выигрывала шесть раз у «Балтики», три игры завершались вничью.
В турнирной таблице клубы стоят рядом: «Томь» занимает девятое место, «Балтика» — восьмое.
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