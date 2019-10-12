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12 октября,
2019
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«Томь» и «Балтика» сыграли на домашнем поле вничью

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Матч 17-го тура первенства ФНЛ «Томь»-«Балтика» закончился вничью, говорится на сайте ФК «Томь». Матч прошел на домашнем поле «Томи».


Сообщается, что команды играли друг с другом в 13 раз. «Томь» выигрывала шесть раз у «Балтики», три игры завершались вничью.


В турнирной таблице клубы стоят рядом: «Томь» занимает девятое место, «Балтика» — восьмое.

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