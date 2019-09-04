Только треть проектов благоустроили в Томске в рамках нацпроекта

Работы по благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Томске завершены только на девяти объектах из 28, сообщает пресс-служба обладминистрации. Имеются в виду благоустройство одного из участков Лагерного сада, сквер на ул. Заливной, 1, сквер на ул. Сибирской, 104/4, сквер по ул. Льва Толстого, 51-53, ул. Советская на отрезке от пр. Фрунзе до пл. Батенькова, скверы по ул. Сергея Лазо, 20, 26, 30, общественная территория по ул. Пархоменко, 18-20, общественное пространство по ул. Обручева с лестницей и пандусом и общественная территория по ул. Мокрушина, 20/3-16/2. Еще на пяти объектах областного центра работы выполнены более чем на 70 %.

Всего в рамках нацпроекта в 2019 году в Томской области должны благоустроить 64 общественных пространства. На сегодняшний день работы полностью завершены в Кожевниковском, Бакчарском, Чаинском районах и ЗАТО Северск. В высокой степени готовности находятся объекты Шегарского, Каргасокского, Асиновского, Зырянского, Парабельского, Молчановского и Тегульдетского районов. В активной фазе работы в городах Стрежевой и Кедровый, а также Первомайском, Колпашевском, Верхнекетском, Александровском и Кривошеинском районах.





​«Мы должны повысить качество дизайн-проектов для объектов благоустройства, — подчеркнул замгубернатора Евгений Паршуто. — Для этого необходимо привлекать созданный в этом году Центр развития городской среды Томской области. Кроме того, в рамках Съезда строителей и проектировщиков, который пройдет в Томске в конце сентября, мы проведем обучающий семинар по созданию комфортной среды. Участие в нем смогут принять представители всех муниципальных образований».