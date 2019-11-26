Только один сибирский сенатор проголосовала против признания россиян «иностранными агентами»

Совет Федерации поддержал законопроект, по которому каждого жителя могут признать «иностранным агентом». В ходе голосования против выступила только Людмила Нарусова — сенатор Тувы. Представители Томской области — Виктор Кресс и Владимир Кравченко — законопроект поддержали.

В целом, 155 сенаторов одобрили законопроект, 14 человек не голосовали.





Согласно поправкам, граждан России можно приравнять к «иностранным агентам», если они распространяют материалы СМИ — «иностранных агентов» и участвуют в их создании. Другая причина — получение денег или имущества от зарубежных источников либо от российских юридических лиц, которые финансируются иностранцами.





Также предусматривается, что СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-иноагент.

Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован.





Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.



Среди авторов закона – члены СФ Андрей Клишас, Людмила Бокова, Борис Невзоров.





Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Лица, признанные до дня вступления в силу настоящего закона в силу иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, в случае отсутствия учрежденных ими российских юридических лиц обязаны учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.





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