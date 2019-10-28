Только для 50+, или 176 бесплатных мероприятий для старшего поколения

29 октября в 11:00 в рамках проекта «Секреты сохранения молодости» состоится психологический тренинг «Я люблю свой возраст», который проведет томский психолог Евгения Медведева. Это уже второй тренинг из серии психологических занятий, направленных на улучшение психосоматического состояния томичей старшего возраста. Тренинг будет проходить в центре психологической и социальной помощи «Семья» (ул. Куйбышева, 1), запись по телефону: 8 (3822) 97-77-31.

Центр семейных талантов «СундучОК» получил поддержку фонда президентских грантов на проект «Секреты сохранения молодости». Этот социальный проект создан для людей старшего поколения, проживающих в Томске и Томском районе, для того чтобы показать, что возраст 50+ - это время мечтать, творить и радоваться жизни, пишут авторы проекта.

Жизнь каждого человека делится на три части: молодость, зрелость и старость. «Теперь «зрелость» наступает только после 50, — утверждают авторы проекта, — и представляет собой новый период активной жизни, которого раньше не существовало». При соблюдении правильного подхода, считают в центре «СундучОК», физические и интеллектуальные способности в этом возрасте не уменьшаются, а остаются такими же, как и в молодости.

Проблема заключается в том, что люди порой не знают, как правильно принять этот потенциально самый комфортный период жизни, как сохранить свои силы, а самое главное – где их реализовать. И это при том, что продолжительность новой зрелости длится 25-30 лет! Упустить это время - значит, лишить себя уникального периода жизни, наполненного свободой от обязательств, богатым опытом, новыми возможностями, впечатлениями, знакомствами, отношениями… Всем тем, что позволяет оставаться активным, здоровым, счастливым и молодым вплоть до 75-80 лет, — говорится в обосновании проекта.

До декабря следующего года в рамках проекта обещают организовать не менее 176 мероприятий, в которых сможет принять участие более 1000 людей старшего поколения.





Подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно получить по телефону: 8 (3822) 97-77-31 – Центр семейных талантов «СундучОК» (Томск, Иркутский тракт, 204а).

