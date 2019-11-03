Только 20 % региональных и муниципальных дорог Томской области соответствуют нормам

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В Томской области меньше трети региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам. При этом процент автомобильных дорог местного значения, отвечающий требованиям по качеству, равен 60, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог в регионах России в 2018 году. Так, согласно этому рейтингу, большинство самых качественных дорог приходилось на Москву (97 %), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 %), Ставропольский край (74,9 %), Красноярский край (71,4 %) и Республику Ингушетия (70,4 %).

Меньше всего нормативам дороги соответствуют в Республике Марий Эл (1,4 %), Саратовской области (9,9 %), Республике Калмыкия (11,8 %), Архангельской области (15,4 %), Магаданской области (17 %), Республике Алтай (19,4 %), Костромской области (19,9 %), Республике Крым (21,1 %) и Рязанской области (22 %).



В пределах 60–70 % дорог находятся в нормативном состоянии также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Тюменской, Пензенской, Московской, Белгородской областях, а также в Хакасии, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

В Томской области, по данным на 2018 год, нормативам соответствуют 23,8 %. Это один из самых низких результатов в стране.

При составлении рейтинга Росстат учитывал такие показатели, как ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость. ​