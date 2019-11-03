Только 20 % региональных и муниципальных дорог Томской области соответствуют нормам
В Томской области меньше трети региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам. При этом процент автомобильных дорог местного значения, отвечающий требованиям по качеству, равен 60, следует из данных Росстата.
Росстат опубликовал данные по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог в регионах России в 2018 году. Так, согласно этому рейтингу, большинство самых качественных дорог приходилось на Москву (97 %), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 %), Ставропольский край (74,9 %), Красноярский край (71,4 %) и Республику Ингушетия (70,4 %).
Меньше всего нормативам дороги соответствуют в Республике Марий Эл (1,4 %), Саратовской области (9,9 %), Республике Калмыкия (11,8 %), Архангельской области (15,4 %), Магаданской области (17 %), Республике Алтай (19,4 %), Костромской области (19,9 %), Республике Крым (21,1 %) и Рязанской области (22 %).
В пределах 60–70 % дорог находятся в нормативном состоянии также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Тюменской, Пензенской, Московской, Белгородской областях, а также в Хакасии, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.
В Томской области, по данным на 2018 год, нормативам соответствуют 23,8 %. Это один из самых низких результатов в стране.
При составлении рейтинга Росстат учитывал такие показатели, как ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.
«Российская газета» со ссылкой на Росстат приводит данные о том, сколько дорог общего пользования местного значения отвечают нормативным требованиям. Согласно данным, средний показатель по стране равен 52,8 %.
Так, по итогам 2018 года больше всего дорог в хорошем состоянии находились в Челябинской области (98,1 %), Кемеровской области (90,4 %), в Краснодарском крае (90,4 %), в Ханты-Мансийском автономном округе (89,4 %), в Республике Ингушетия (86,1 %) и в Хабаровском крае (81,6 %).
Меньше всего нормативам и стандартам отвечали трассы в Архангельской области (без автономного округа) — 3,7 %, в Ненецком автономном округе — 7,2 % и в Ярославской области — 22,8 %.
В Томской области по итогам 2018 года 62,1 % качественных дорог местного значения. В 2017-м этот показатель равнялся 61,1 %, в 2016 году — 59,7 %.
В 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Томской области отремонтировали 23 объекта общей протяженностью 138,1 км, в том числе три — на сэкономленные по результатам торгов средства. Годовой бюджет нацпроекта превысил 2,6 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей — средства федерального бюджета.
На 2020 год запланирован ремонт 29 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 146,5 км. Окончательный перечень будет составлен по итогам общественных обсуждений.
Финансирование губернаторской программы «Дороги» в 2019 году составило 590 млн рублей, в том числе 547 миллионов — из областного бюджета. Отремонтировано 100 км улично-дорожной сети и более семи километров пешеходных тротуаров в 90 населенных пунктах.
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