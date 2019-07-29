Толкалина, Зверев, Соболев, Поперечный и другие звезды призвали потушить пожары в Сибири
Российские певцы, актеры и блогеры записывают обращения к властям, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири, где площадь пожаров превысила 1,6 млн гектар.
Мария Кожевникова, актриса, депутат Госдумы
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Мой директ завален просьбами, и я не могу пройти мимо и не поддержать жителей Сибири, где горит уже более 2,3 миллиона гектар, просто вдумайтесь в эти цифры!!! 2,3 миллиона гектар леса‼️ Все видно и из космоса, люди, дети в разных уголках нашей Родины, просто задыхаются! Сибирь превращается в пустыню, огромная трагедия, которая почему- то реально не на первых полосах СМИ и не самая главная новость на федеральных каналах. Почему ?! То что сейчас происходит с лесом, а точнее с тем, что НЕ происходит, у огромного числа людей вызывает недоумение, гнев и главное - страх, в связи с этим уже набирает обороты петиция, которую меня и попросили поддержать граждане моей страны! Формулировка, что «стоимость тушения превышает размер возможного ущерба», людям не понятна, так как «ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие». И теперь едкий смок уже не только в Сибири, но и на Урале. Если Вам не все равно, что наш лес горит, а люди задыхаются, подпишите петицию ( ссылка в шапке в профиле), дабы привлечь внимание высших чиновников к данной трагедии и сказать #НамМнеНеВсёРавно ❗️ #ПОТУШИТЕПОЖАРЫСИБИРИ #ЧС #сибирьзадыхается
Любовь Толкалина, актриса
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Доброе утро, Страна!!!! Просыпайся Москва!!!!!Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла почти на 200 тыс. га. Огонь уже охватил более 1,5 млн га леса. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Ребят, что делать будем? Неужели молчать? пишите сюда и присылайте в лс что там у вас происходит , я сама только что с Урала и там тоже видела сгоревший лес вдоль дорог...... давайте только не о политике а о том , как помочь хотя бы неравнодушием. Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. это Катастрофа , которая происходит сию минуту ! я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь #helpsiberia #siberia
Илья Соболев, юморист, блогер
Сергей Зверев, шоумен
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Весь июль в Сибири горят леса. На данный момент, по официальным данным, площадь горящего леса достигла 1 300 000 га!!! Из-за пожаров многие города Западной Сибири окутало смогом. Жители жалуются на запах гари и плохое самочувствие, доктора советуют людям уезжать из городов. Около 50 000 человек подписали за два дня петицию с требованием ввести в сибирских регионах режим ЧС. Большую часть пожаров просто не трогают, говорят, что тушить их экономически невыгодно!!! #сибирь #сибирьгорит #пожар #пожары #спасисибирь #мчс #чс #режимчерногонеба #лес #леса #forest #fire #кемерово #иркутск #иркутскаяобласть #алтайскийкрай #барнул #новосибирск
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Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория по площади сравнимая с Бельгией. Более 90% площади пожаров приходится на так называемые зоны контроля – отдалённые лесные территории, где закон разрешает пожары не тушить, а лишь наблюдать за ними. Пока государственные службы откладывают активное и масштабное тушение, огонь набирает силу и опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса. Нужны срочные действия: 1. Направить дополнительные силы на борьбу с лесными пожарами в горящие регионы. 2. Обеспечить непрерывный мониторинг состояния воздуха в городах, затянутых шлейфом дыма от сибирских пожаров. При необходимости - вводить режим «чёрного неба». 3. Сократить зоны контроля лесных пожаров, где пожары можно не тушить. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма! Подпишите петицию: https://act.gp/2yk1wo4 (+ активная ссылка в сторис у @greenpeaceru ) Следите за темой #СпаситеСибирь Делитесь информацией с друзьями! #потушитепожарывсибири #putoutsiberianwildfires #сибирь #сибирьгорит #пожар #пожары #спасисибирь #мчс #чс #режимчерногонеба #лес #леса #forest #fire #кемерово #иркутск #иркутскаяобласть #алтайскийкрай #барнул #новосибирск #сергейзверев #зверев #иосифуобзон #кобзон
Станислав Бондаренко, актер
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Доброго дня. Ужасающие новости с Сибири. Уже 2 недели люди в дыму и в пожарах. Огонь охватил уже более 1,5млн ГА леса. Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Речь то не о деньгах, не о политике. А о людях, которые живут там и дышат этим. Животные которые гибнут в огне. Поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям живущим там. Это наша страна. Поддержите ФлэшМоб! Друзья! Коллеги! #флешмоб #сибирь #сибирьгорит #гориттайга #пожар #потушитесибирь #helpsiberia #siberia
Рэпер Баста
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В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти. #потушитепожарывсибири #мирспасисибирь
Данила Поперечный, блогер
По данным на утро 29 июля, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га. В Красноярском крае горит около 993,1 тыс. га, в зоне контроля, где огонь не тушат, находится 81 пожар общей площадью 986,1 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 580 тыс. га, в зоне контроля действует 100 пожаров площадью 549,2 тыс. га. Кроме того, в Бурятии и Забайкалье горит 36,8 тыс. га леса.
Дым от пожаров развеялся над Западной Сибирью, но дошел до Урала и Казахстана. Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала 280 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.
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