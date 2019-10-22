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22 октября,
2019
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Типография «Крестьянин» не смогла опротестовать решение о своем закрытии

Лидия Симакова
Лидия Симакова
2 часа назад

Представители  ЗАО «Технический центр «Крестьянин» не смогли опротестовать  решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней.  Апелляционную жалобу рассматривал, сегодня, 21 октября, Ростовский областной суд.

Типография «Крестьянин» не смогла опротестовать решение о своем закрытии

«Аппелляцию типография «Крестьянин» проиграла. Все оставлено без изменений», — рассказала ТВ2 генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин» Ирина Самохина.


Ирина Самохина добавила, что они планируют подавать ходатайство в районный суд о досрочной приостановке решения и кассационную жалобу.


Напомним, что 8 октября судебные приставы опечатали типографию, 65 работников техцентра отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а 45 федеральных, областных и районных газет в срочном порядке стали искать, где печатать текущие номера. Это все это произошло из-за жалобы якобы читателя «Крестьянина» в Роспотребнадзор на ненадлежащее качество печати газеты, из которой следовало, что типография наносит вред окружающей среде и «это токсичное производство требуется закрыть».


В течение последнего времени десятки российских СМИ высказались в поддержку издательского дома Крестьянин. Заказной характер закрытия типографии очевиден для журналистов, занимавшихся этой темой. ТВ2 поддерживает коллег из независимого Издательского дома «Крестьянин» и следит за ситуацией в Ростове.


Подробнее о причинах закрытия типографии здесь.

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