Типография «Крестьянин» не смогла опротестовать решение о своем закрытии

Представители ЗАО «Технический центр «Крестьянин» не смогли опротестовать решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней. Апелляционную жалобу рассматривал , сегодня, 21 октября, Ростовский областной суд.

«Аппелляцию типография «Крестьянин» проиграла. Все оставлено без изменений», — рассказала ТВ2 генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин» Ирина Самохина.







Ирина Самохина добавила, что они планируют подавать ходатайство в районный суд о досрочной приостановке решения и кассационную жалобу.







Напомним, что 8 октября судебные приставы опечатали типографию, 65 работников техцентра отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а 45 федеральных, областных и районных газет в срочном порядке стали искать, где печатать текущие номера. Это все это произошло из-за жалобы якобы читателя «Крестьянина» в Роспотребнадзор на ненадлежащее качество печати газеты, из которой следовало, что типография наносит вред окружающей среде и «это токсичное производство требуется закрыть».





В течение последнего времени десятки российских СМИ высказались в поддержку издательского дома Крестьянин. Заказной характер закрытия типографии очевиден для журналистов, занимавшихся этой темой. ТВ2 поддерживает коллег из независимого Издательского дома «Крестьянин» и следит за ситуацией в Ростове.





Подробнее о причинах закрытия типографии здесь.