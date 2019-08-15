The International 2019: где в Томске посмотреть главный киберспортивный турнир года
Сегодня, 15 августа, в Шанхае начался The International 2019 — важнейший турнир года по дисциплине Dota 2 с рекордным для компьютерного спорта призовым фондом в почти 33 миллиона долларов.
Соревнования продлятся до 25 августа. СНГ на турнире будут представлять Virtus.Pro и Natus Vincere. Обе команды по итогам жеребьевки попали в одну группу. Рассказываем, что такое TI и где в Томске следить за турниром на большом экране в компании таких же фанатов игры.
Что такое The International?
Турнир, ежегодно проводящийся при поддержке Valve — компании-разработчика игры. По сути это аналог чемпионата мира — здесь собираются только лучшие команды, прошедшие жесткий отбор. Особенность турнира в том, что Valve выделяет для призового фонда только полтора миллиона долларов. Остальное вносят игроки по всему миру, покупая Боевой пропуск — возможность, выполняя задания в игре, получить особенное оформление для героев или голосовые реплики комментаторов и профессиональных игроков.
В прошлом году призовой фонд за 110 дней вырос до 25 миллионов долларов, в 2019 добраться до этой суммы удалось ровно в два раза быстрее. Победитель в этом году получит 15 миллионов.
Где посмотреть в Томске?
В этом году Томское отделение Федерации компьютерного спорта России проведет трансляцию в развлекательном комплексе «Fакел». Там можно будет посмотреть стадию плей-офф, которая начнется 20 августа. Билет стоит 100 рублей и приобретается на входе.
Также трансляция пройдет 25 августа в кинотеатре «Октябрь» в зале на 250 мест. Там можно будет увидеть только финал турнира. Билет стоит 400 рублей, его также можно купить только на входе.
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