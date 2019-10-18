ТГУ замахнулось на космос

В ТГУ проходит Форум промышленных партнёров PromSkills, в котором участвуют 26 компаний – партнёров университета. Среди них АК «Алроса», РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, ООО «Т2 Мобайл», АО НПФ «Микран», АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», ПАО «Кировский завод «Маяк», ФНПЦ «Алтай, НТЦ «Орион» и другие крупные предприятия. Учёные ТГУ готовы предложить большим компаниям разные варианты совместного решения задач. Одна из центральных тем форума - это обсуждение создания Центра космических исследований на базе ТГУ.

Одна из центральных площадок форума PromSkills – круглый стол с представителями и предприятиями Роскосмоса, среди которых РКК «Энергия», «ИСС», НПЦ «Полюс». Партнеры обсуждают инициативу ТГУ по созданию на базе университета Центра космических исследований в форме консорциума, объединяющего те университеты и научные институты, где уже создан серьезный задел по космической тематике.







Направления деятельности Центра будут разноплановыми, - сообщает пресс-служба ТГУ, - от создания новых материалов для космических аппаратов и средств их защиты до разработки новых высокоэнергетических систем. В качестве услуг для космической отрасли ТГУ предлагает и эксперименты био- и физиологической направленности, для изучения возможности жизни в космосе. Вместе с тем, по планам ТГУ, новый центр должен стать одной из главных площадок Сибирского федерального округа по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли.

