ТГУ замахнулось на космос
В ТГУ проходит Форум промышленных партнёров PromSkills, в котором участвуют 26 компаний – партнёров университета. Среди них АК «Алроса», РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, ООО «Т2 Мобайл», АО НПФ «Микран», АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», ПАО «Кировский завод «Маяк», ФНПЦ «Алтай, НТЦ «Орион» и другие крупные предприятия. Учёные ТГУ готовы предложить большим компаниям разные варианты совместного решения задач. Одна из центральных тем форума - это обсуждение создания Центра космических исследований на базе ТГУ.
Одна из центральных площадок форума PromSkills – круглый стол с представителями и предприятиями Роскосмоса, среди которых РКК «Энергия», «ИСС», НПЦ «Полюс». Партнеры обсуждают инициативу ТГУ по созданию на базе университета Центра космических исследований в форме консорциума, объединяющего те университеты и научные институты, где уже создан серьезный задел по космической тематике.
Направления деятельности Центра будут разноплановыми, - сообщает пресс-служба ТГУ, - от создания новых материалов для космических аппаратов и средств их защиты до разработки новых высокоэнергетических систем. В качестве услуг для космической отрасли ТГУ предлагает и эксперименты био- и физиологической направленности, для изучения возможности жизни в космосе. Вместе с тем, по планам ТГУ, новый центр должен стать одной из главных площадок Сибирского федерального округа по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли.
В целом форум проходит в формате девяти круглых столов по темам, заявленным компаниями – партнерами университета. С компанией «Алроса», которая является крупнейшим добытчиком алмазного сырья, ТГУ обсуждает применение дистанционных методов прогноза месторождений полезных ископаемых. В интересах промпартнера могут быть использованы Геопортал ТГУ и суперкомпьютер CКИФ Cyberia. Созданный в ТГУ Геопортал является новой геоинформационной системой, он аккумулирует пространственные данные, а вычислительный центр способен обрабатывать большие массивы информации. В совокупности это можно применять для успешного решения поисковых задач.
На круглом столе с представителями «Т2 Мобайл» обсуждается возможность создания виртуального оператора «УниверМобайл» в рамках «Большого университета». По итогам круглого стола планируется подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в части создания виртуального оператора мобильной связи между Томским государственным университетом и ООО «Т2 Мобайл».
Объединяющей для всех участников стала тема защиты интеллектуальной собственности и правового регулирования в сфере IT. Авторское право существенно отличается от патентного, поэтому при использовании чужих IT-продуктов (даже на законных основаниях) возникает множество спорных моментов. Всё чаще они заканчиваются судебными тяжбами разработчика и пользователя. Тотальная цифровизация производства значительно повышает риски промышленников. Как защитить себя в современных условиях, участникам форума расскажут организаторы круглого стола «IP в IT» – сотрудники отдел по интеллектуальной собственности ТГУ и НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права», созданного на базе Юридического института ТГУ.
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