ТГУ: В Томске станет в два раза больше иностранных студентов
В университете прогнозируют, что при реализации нацпроекта «Образование» количество иностранных студентов в Томске увеличится в два раза — через пять лет их станет 22-25 тысяч человек.
По данным областной администрации, к 2019 году в томских вузах учится 11 305 иностранных студентов из 93 зарубежных стран, что составляет 20 % от всех студентов. По прогнозам, количество иностранцев будет увеличивается год от года, а через 5-7 лет станет больше в два раза.
«В город уже приезжает значительное число иностранных студентов, город становится центром международного образования, а со строительством нового кампуса и с появлением «Большого университета» приезд иностранных студентов, специалистов, гостей увеличится в разы, – отметил доцент ФИПН ТГУ Сергей Мирошников. – Все это предполагает, что город станет мультикультурным, и это создаст совершенно новую данность, которая предполагает, что Томск должен серьезно трансформироваться как на уровне управленческом, так и на уровне повседневного существования».
Учитывая прогноз, специалисты на Форуме университетских городов обсудили, как спрогнозировать и предотвратить проблемы, которые могут появиться в связи с притоком студентов. По их мнению, у иностранцев высокие запросы и они отмечают плохое развитие томской инфраструктуры — недоступность транспорта, отсутствие национальных кухонь, сложность получения услуг. Но при этом у студентов из разных стран отличные ожидания.
Ученые отметили среди значимых проблем языковой барьер и не всегда терпеливое отношение к иностранным студентам со стороны горожан, проблемы с поиском жилья для студентов из Китая.
«Студентам сложно коммуницировать в городе, и этот запрос мигрантов служит точкой напряжения, – отметил доцент философского факультета ТГУ Виталий Кашпур. – Задачу построения мультиязычной среды надо решать в городе. Здесь надо находить какие-то технологические решения, например, предлагать официантам системы синхронного перевода или научить их пользоваться переводчиками в смартфонах».
Во время дискуссии в ТГУ опытом работы с иностранными студентами поделились коллеги из Франции. Для адаптации студентов и включения их в культурную среду они используют систему наставничества, организуют бесплатные языковые курсы и приглашают на культурные мероприятия.
Для справки: IV Форум университетских городов – это первое мероприятие вузов Томска под брендом «Большой университет». В его основе лежит идея кооперации инфраструктуры всех томских университетов и академических институтов.
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