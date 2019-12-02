ТГУ: В Томске станет в два раза больше иностранных студентов

В университете прогнозируют, что при реализации нацпроекта «Образование» количество иностранных студентов в Томске увеличится в два раза — через пять лет их станет 22-25 тысяч человек.





По данным областной администрации, к 2019 году в томских вузах учится 11 305 иностранных студентов из 93 зарубежных стран, что составляет 20 % от всех студентов. По прогнозам, количество иностранцев будет увеличивается год от года, а через 5-7 лет станет больше в два раза.





«В город уже приезжает значительное число иностранных студентов, город становится центром международного образования, а со строительством нового кампуса и с появлением «Большого университета» приезд иностранных студентов, специалистов, гостей увеличится в разы, – отметил доцент ФИПН ТГУ Сергей Мирошников. – Все это предполагает, что город станет мультикультурным, и это создаст совершенно новую данность, которая предполагает, что Томск должен серьезно трансформироваться как на уровне управленческом, так и на уровне повседневного существования».





Учитывая прогноз, специалисты на Форуме университетских городов обсудили, как спрогнозировать и предотвратить проблемы, которые могут появиться в связи с притоком студентов. По их мнению, у иностранцев высокие запросы и они отмечают плохое развитие томской инфраструктуры — недоступность транспорта, отсутствие национальных кухонь, сложность получения услуг. Но при этом у студентов из разных стран отличные ожидания.