ТГУ: «В Томске мигранты работают в кафе, в Иркутске — на рынках»

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Ученые Томского государственного университета выяснили, что в Томске больше образовательных мигрантов, а трудовые, как правило, работают в сфере общественного питания, сообщает пресс-служба ТГУ. В Иркутске же достаточно много «мигрантских» рынков и приезжие по большей части трудятся продавцами и таксистами.

Фото: НИ ТГУ

Антропологи ТГУ сравнили городскую инфраструктуру Томска и Иркутска, которой пользуются мигранты в повседневной жизни.

В Иркутске томские антропологи опросили 40 трудовых мигрантов из Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Они спрашивали приезжих об их биографии, профессии, причинах переезда в Россию и планах на будущее, посетили киргизскую свадьбу и праздник Кок-бору.

До этого ученые обработали 300 анкет томских мигрантов и 60 интервью. Антропологи преимущественно работали с людьми, занятыми в сфере этнического предпринимательства, такого как национальная кухня, пошив одежды, создание украшений.

Прежде всего, в Томске преобладают образовательные мигранты, а в Иркутске — трудовые, образовательных можно пересчитать по пальцам, – рассказывает участник проекта, ассистент кафедры антропологии и этнологии ФИПН ТГУ Антон Садырин. — При этом большинство трудовых мигрантов в Иркутске работают на рынках и вокруг этих рынков: в кафе, парикмахерских, халяльных магазинах. Также достаточно много людей задействовано и в такси, что отличает Иркутск от Томска, где основная масса мигрантов — студенты, а также те, кто задействован в сфере услуг, преимущественно в кафе.

По словам антрополога, в отличие от Томска, в Иркутске достаточно много среднеазиатских рынков, которые сменили «китайские», однако мигранты отмечают, что и эти рынки постепенно «умирают». Ученые полагают: это связано с их количеством и большой конкуренцией — для Иркутска их слишком много, и они себя не окупают.

Сейчас миграция транснациональная, благодаря гаджетам люди могут одновременно находиться в двух пространствах: работать в ларьке в России и по видеосвязи разговаривать с мамой из Киргизии, — говорит Антон Садырин. — При этом и в Томске, и в Иркутске многие мигранты говорят, что в будущем хотят вернуться домой, а детей на лето они, как правило, отправляют на свою родину.

Также ученые отметили, что при выборе города для миграции приезжие выбирают тот, где живут их родственники или друзья, тогда им легче адаптироваться, получить трудовой патент и найти работу.