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05 августа,
2019
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ТГУ: «В Томске мигранты работают в кафе, в Иркутске — на рынках»

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

Ученые Томского государственного университета выяснили,  что в Томске больше образовательных мигрантов, а трудовые, как правило, работают в сфере общественного питания, сообщает пресс-служба ТГУ. В Иркутске же достаточно много «мигрантских» рынков и приезжие по большей части трудятся продавцами и таксистами.

ТГУ: «В Томске мигранты работают в кафе, в Иркутске — на рынках»
Фото: НИ ТГУ

Антропологи ТГУ сравнили городскую инфраструктуру Томска и Иркутска, которой пользуются мигранты в повседневной жизни.

В Иркутске томские антропологи опросили 40 трудовых мигрантов из Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Они спрашивали приезжих об их биографии, профессии, причинах переезда в Россию и планах на будущее, посетили киргизскую свадьбу и праздник Кок-бору.

ТГУ: «В Томске мигранты работают в кафе, в Иркутске — на рынках»

До этого ученые обработали 300 анкет томских мигрантов и 60 интервью. Антропологи преимущественно работали с людьми, занятыми в сфере этнического предпринимательства, такого как национальная кухня, пошив одежды, создание украшений.

Прежде всего, в Томске преобладают образовательные мигранты, а в Иркутске — трудовые, образовательных можно пересчитать по пальцам, – рассказывает участник проекта, ассистент кафедры антропологии и этнологии ФИПН ТГУ Антон Садырин. — При этом большинство трудовых мигрантов в Иркутске работают на рынках и вокруг этих рынков: в кафе, парикмахерских, халяльных магазинах. Также достаточно много людей задействовано и в такси, что отличает Иркутск от Томска, где основная масса мигрантов — студенты, а также те, кто задействован в сфере услуг, преимущественно в кафе.

ТГУ: «В Томске мигранты работают в кафе, в Иркутске — на рынках»

По словам антрополога, в отличие от Томска, в Иркутске достаточно много среднеазиатских рынков, которые сменили «китайские», однако мигранты отмечают, что и эти рынки постепенно «умирают». Ученые полагают: это связано с их количеством и большой конкуренцией — для Иркутска их слишком много, и они себя не окупают.

Сейчас миграция транснациональная, благодаря гаджетам люди могут одновременно находиться в двух пространствах: работать в ларьке в России и по видеосвязи разговаривать с мамой из Киргизии, — говорит Антон Садырин. — При этом и в Томске, и в Иркутске многие мигранты говорят, что в будущем хотят вернуться домой, а детей на лето они, как правило, отправляют на свою родину.

ТГУ: «В Томске мигранты работают в кафе, в Иркутске — на рынках»

Также ученые отметили, что при выборе города для миграции приезжие выбирают тот, где живут их родственники или друзья, тогда им легче адаптироваться, получить трудовой патент и найти работу.

Напомним, ранее ученые Томского государственного университета после исследования выяснили, что мигранты в России интегрируются более успешно, чем во многих странах Запада. 


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