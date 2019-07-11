ТГУ: мигранты в России интегрируются более успешно, чем в странах Запада

Ученые Томского государственного университета после исследования выяснили, что мигранты в России интегрируются более успешно, чем во многих странах Запада, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Так, в России не появляются мигрантские гетто и не развивается инфраструктура, предназначенная только для выходцев из других стран.

«Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выявили, что, в отличие от Запада, в России не создаются изолированные мигрантские гетто, так как большинство приезжает из бывших советских республик. Успешная интеграция также связана с политикой государства. Полученные результаты позволят предложить адекватные подходы к формированию миграционной политики, усовершенствовать политику адаптации и интеграции мигрантов и снизить уровень конфликтов», — говорится в сообщении.





Исследование поддерживалось грантом Российского научного фонда, проводилось в Томске и Иркутске. Специалисты изучили городскую инфраструктуру, которой пользуются мигранты в повседневной жизни: парикмахерские, кафе, школы; и не выявили мест, где бы жили, работали, куда бы ходили только мигранты.





«Если говорить о мигрантах на Западе, там создается такая инфраструктура, которая является только мигрантской, появляются анклавы, гетто, например, чайнатауны, — рассказала профессор ТГУ Ирина Нам. — Исследования в России показывают, что у нас геттоизации не происходит. Конечно, есть места, где они более заметны, например рынки. Однако если мигранты работают на рынке, то торгуют для всего населения; если они создают кафе, то не только для мигрантов».





По ее словам, в России интеграция мигрантов происходит более успешно, поскольку большинство из них - приезжие из бывших республик СССР: Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. При этом для успешной интеграции им, по данным ученых, не требуется активной поддержки со стороны властей.





«Когда мы опрашивали руководителей автономий, чиновников, складывалось ощущение, что эти организации играют большую роль в жизни мигрантов. Но когда мы говорили с самими мигрантами, оказалось, что они мало знают об автономиях, мало кто ходит на их мероприятия, национальные праздники, например. Большинство активнее посещает общегородские мероприятия - День города, Новый год, 9 Мая», — добавила Ирина Нам.





Ученые считают, что полученные результаты могут быть использованы для совершенствования политики адаптации и интеграции мигрантов.





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