ТГУ : озера в арктической зоне России превращаются в болота из-за потепления климата
Ученые ТГУ впервые в истории столкнулись с быстрым заболачиванием озер в арктической зоне России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Данный феномен обычно характерен для территорий с достаточно теплым климатом, например, часто встречается в Белоруссии и в таежной зоне Русской равнины. Одной из возможных причин, меняющих экосистему арктических озер, может быть глобальное потепление климата, вызывающее опорожнение их котловин», — говорится в сообщении.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергея Лойко, изначально во время экспедиции в Пуровский район ЯНАО ученые приняли образовавшиеся болота за хасыреи (высохшие озера), но оказалось, что это озера, на поверхности которых образовалась сплавина или зыбун - зеленая «подушка» из торфа, обросшая мхами и осокой.
«Ранее с подобными явлениями в арктической зоне мы не сталкивались. В литературных и научных источниках упоминания о современном образовании сплавин в суровых континентальных условиях тоже нет», — сказал Сергей Лойко.
По его словам, сплавины часто встречаются в условиях заболоченных равнин теплого климата на поверхности водоемов, богатых питательными веществами. Со временем растительные «подушки» уплотняются и приобретают вид устойчивого островка. По мере роста зыбуна в толщину его нижние слои отмирают и падают на дно, превращаясь в торф.
Причиной образования таких сплавин в районе исследовательской станции ТГУ «Ханымей» становится частичное снижение уровня вод в озере, что связано с потеплением климата: уходит мерзлота, которая являлась препятствием для осушения озер.
Из-за частичного осушения обнажается часть озерного дна, поселяющиеся травы «выкачивают» питательные вещества из донных отложений, после чего вещества вымываются и поступают в воду оставшегося водоема, что активизирует формирование сплавины.
По данным ученых, на зарастающих водоемах было отмечено большое количество водоплавающих птиц, которых привлекают образующиеся там водоросли.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?