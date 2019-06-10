ТГУ : озера в арктической зоне России превращаются в болота из-за потепления климата

«Данный феномен обычно характерен для территорий с достаточно теплым климатом, например, часто встречается в Белоруссии и в таежной зоне Русской равнины. Одной из возможных причин, меняющих экосистему арктических озер, может быть глобальное потепление климата, вызывающее опорожнение их котловин», — говорится в сообщении.

Ученые ТГУ впервые в истории столкнулись с быстрым заболачиванием озер в арктической зоне России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергея Лойко, изначально во время экспедиции в Пуровский район ЯНАО ученые приняли образовавшиеся болота за хасыреи (высохшие озера), но оказалось, что это озера, на поверхности которых образовалась сплавина или зыбун - зеленая «подушка» из торфа, обросшая мхами и осокой.







«Ранее с подобными явлениями в арктической зоне мы не сталкивались. В литературных и научных источниках упоминания о современном образовании сплавин в суровых континентальных условиях тоже нет», — сказал Сергей Лойко.







По его словам, сплавины часто встречаются в условиях заболоченных равнин теплого климата на поверхности водоемов, богатых питательными веществами. Со временем растительные «подушки» уплотняются и приобретают вид устойчивого островка. По мере роста зыбуна в толщину его нижние слои отмирают и падают на дно, превращаясь в торф.







Причиной образования таких сплавин в районе исследовательской станции ТГУ «Ханымей» становится частичное снижение уровня вод в озере, что связано с потеплением климата: уходит мерзлота, которая являлась препятствием для осушения озер.







Из-за частичного осушения обнажается часть озерного дна, поселяющиеся травы «выкачивают» питательные вещества из донных отложений, после чего вещества вымываются и поступают в воду оставшегося водоема, что активизирует формирование сплавины.

По данным ученых, на зарастающих водоемах было отмечено большое количество водоплавающих птиц, которых привлекают образующиеся там водоросли.