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10 июня,
2019
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ТГУ : озера в арктической зоне России превращаются в болота из-за потепления климата

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ученые ТГУ впервые в истории столкнулись с быстрым заболачиванием озер в арктической зоне России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.


«Данный феномен обычно характерен для территорий с достаточно теплым климатом, например, часто встречается в Белоруссии и в таежной зоне Русской равнины. Одной из возможных причин, меняющих экосистему арктических озер, может быть глобальное потепление климата, вызывающее опорожнение их котловин», — говорится в сообщении.

ТГУ : озера в арктической зоне России превращаются в болота из-за потепления климата

По словам старшего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергея Лойко, изначально во время экспедиции в Пуровский район ЯНАО ученые приняли образовавшиеся болота за хасыреи (высохшие озера), но оказалось, что это озера, на поверхности которых образовалась сплавина или зыбун - зеленая «подушка» из торфа, обросшая мхами и осокой.


«Ранее с подобными явлениями в арктической зоне мы не сталкивались. В литературных и научных источниках упоминания о современном образовании сплавин в суровых континентальных условиях тоже нет», — сказал Сергей Лойко.


По его словам, сплавины часто встречаются в условиях заболоченных равнин теплого климата на поверхности водоемов, богатых питательными веществами. Со временем растительные «подушки» уплотняются и приобретают вид устойчивого островка. По мере роста зыбуна в толщину его нижние слои отмирают и падают на дно, превращаясь в торф.


Причиной образования таких сплавин в районе исследовательской станции ТГУ «Ханымей» становится частичное снижение уровня вод в озере, что связано с потеплением климата: уходит мерзлота, которая являлась препятствием для осушения озер.


Из-за частичного осушения обнажается часть озерного дна, поселяющиеся травы «выкачивают» питательные вещества из донных отложений, после чего вещества вымываются и поступают в воду оставшегося водоема, что активизирует формирование сплавины.

По данным ученых, на зарастающих водоемах было отмечено большое количество водоплавающих птиц, которых привлекают образующиеся там водоросли.

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