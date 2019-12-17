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17 декабря,
2019
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Территорию опережающего развития создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в пострадавшем от наводнения Тулуне. Власти планируют создать в моногороде более 650 новых рабочих мест и привлечь 1,5 млрд рублей инвестиций, сообщается на сайте правительства. 

Территорию опережающего развития создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне

Я подписал документ, это ТОР, или территория опережающего развития в Тулуне, Иркутская область, — цитирует Дмитрия Медведева «ТАСС». — Место известное, особенно после наводнения этим летом. Город непростой, и нужно, чтобы эта территория опережающего развития принесла экономический эффект.

Медведев отметил, что правительство оказывает Тулуну поддержку по борьбе с последствиями наводнения. Однако, по мнению премьера, нужно развивать и местную экономику, чтобы моногород меньше зависел от градообразующего предприятия.


В документе на сайте правительства говорится, что создание территории опережающего развития «Тулун» позволит к 2029 году разнообразить местную экономику и снизить зависимость города от компании «Вотсибуголь».


Ранее присвоить Тулуну статус территории опережающего развития просил экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, недавно ушедший в отставку. Фонд развития моногородов поддержал идею бывшего главы региона.

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