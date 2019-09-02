Территориальная схема обращения с отходами: что в нее входит

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Специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды внесли изменения в территориальную схему обращения с отходами. В новой схеме показаны местоположение будущих мусоросортировочных комплексов и полигонов, места размещения отходов, их перегрузки и обработки, этапы строительства и реконструкции, рассчитанных на 10 лет.

На схеме видна полная база данных по обращению с отходами в регионе: транспортные потоки, расположение и технические характеристики объектов, а также карта мест несанкционированного складирования отходов.

Фото: администрация Томской области

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, к 2020 году в Томской области должны появиться: перспективный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Самусь, полигон твердо-коммунальных отходов (ТКО) в селе Тегульдет, перспективный полигон ТКО и мусороперерабатывающий комплекс в селе Сухоречье.

На сегодняшний день в Томской области действует полигон по захоронению ТБО в районе села Сухоречье, полигон промышленных отходов в поселке Копылово, полигон ТБО в селе Нелюбино. В Северске действуют полигон захоронения промышленных отходов РХЗ СХК и полигон ТБО.

В Молчановском районе функционирует полигон площадью 43 тысячи квадратных метров. Площадь полигона рассчитана минимум на 15 лет. За это время полигон может принять 60 тысяч тонн мусора, пока там складировано 16 тысяч тонн. По словам директора ООО «РИСК» Ивана Леонидова, до октября на полигоне должен появиться пункт весового контроля стоимостью около миллиона рублей.

По словам губернатора, необходимо обустройство площадки с обязательным ограждением и освещением.

Также планируется построить современный полигон ТКО в Александровском районе. В задание на проектирование включены весовое оборудование, линия сортировки отходов, пресс для пластиковых бутылок, макулатуры и прочих отходов, оборудование для их измельчения, контрольно-дезинфицирующая установка, очистные сооружения.

По информации на официальном сайте администрации Томской области, полигон твердых коммунальных отходов в Александровском начали строить еще в 2006 году, но всерьез работы начались в 2019-м, когда были выделены средства из областного бюджета – не более 3 миллионов на разработку проектно-сметной документации и еще 900 тысяч добавил местный бюджет.

«То, что в нашем самом северном районе начали раздельный сбор мусора, – это отлично, то, что 13 лет не могли подступиться к строительству полигона для ТКО, — это плохо. Однако предлагаю не виноватых искать, а форсировать строительство», — прокомментировал ситуацию губернатор.

В Александровском планируется соорудить сбор поверхностных стоков в преднакопитель с последующей возможностью использования воды для технологических нужд или вывозом на очистные сооружения.

Фото: администрация Томской области