Террасные дорожки из лиственницы проложили в Театральном сквере Томска

В Томске завершается благоустройство Театрального сквера. В рамках работ специалисты впервые в Томске применили террасную доску из лиственницы, что позволило создать «дышащее» пространство.

Сейчас подрядчик – компания «Стройкомплект» – заканчивает укладку газона. В ходе работ здесь заменили плиточное покрытие, установили новые садовые диваны и опоры освещения, выполнили озеленение. Стоимость работ по контракту составила 13 млн рублей.





Проект благоустройства разработал Центр развития городской среды Томской области. По словам заместителя директора центра Риммы Пак, подрядчик почти полностью реализовал идею архитекторов.





«У наших архитекторов было задание обновить Театральный сквер. Сделать его более открытым, более «дышащим». Кроме обновления плитки на уникальную цветную, новую для Томска, были добавлены сказочные дорожки из террасной доски. Дорожки для детей, родителей, чтобы было удобно не только ходить прямо, но и бегать вокруг. Это достаточно прочный материал, который пропитан специальным составом. Террасная доска — хороший материал, который любят использовать в загородных домах и в гостиницах. Она выдерживает пешеходов и зимой, и летом», — рассказала Пак.





При этом Римма Пак отметила, что от идеи установки сказочных персонажей в итоге отказались.





«Была задумка поставить малые архитектурные формы — сказочных животных, мифических существ. Они бы стояли на дорожках. Но это сложно воплотить. К тому же они деревянные, появляется вопрос, насколько они долговечные. Поэтому ТЮЗ может выставлять здесь свои экспозиции, задействовать пространства и дорожки».





Добавим, что реализация проекта заслужила высокую оценку от замгубернатора Евгения Паршуто, который назвал этот объект «лучшим в 2019 году и по проектированию, и по исполнению».