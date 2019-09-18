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18 сентября,
2019
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Терминалы для самостоятельной оплаты проезда появились в томских трамваях и троллейбусах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В трамваях и троллейбусах Томска появились стационарные терминалы для безналичной оплаты проезда. Теперь, чтобы оплатить поездку, можно просто приложить банковскую карту к устройству.

Терминалы для самостоятельной оплаты проезда появились в томских трамваях и троллейбусах
Терминалы для самостоятельной оплаты проезда появились в томских трамваях и троллейбусах

После оплаты на дисплее  переносного терминала, который находится у кондуктора, выводится информация, что оплата прошла и распечатывается чек. Его можно получить при необходимости.

Терминалы для самостоятельной оплаты проезда появились в томских трамваях и троллейбусах

По информации ТТУ,  до конца недели терминалы начнут работать во всех трамваях троллейбусах Томска.


«К концу текущей недели мы их запустим, и пассажиры смогут самостоятельно использовать свои банковские карты для оплаты проезда», – рассказал гендиректор ТТУ Александр Сосновский в эфире ГТРК Томск.


Отметим, с 1 августа в трамваях и троллейбусах города появилась возможность безналичного расчета через переносные терминалы у кондукторов.

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