Теплосети Академгородка передадут в собственность Томска до октября

Минстрой поручил передать теплосети Академгородка Томску до начала отопительного сезона. В настоящее время сети находятся в собственности СО РАН.

«В Минстрое работал замгубернатора Анатолий Рожков. По итогам встречи с замминистра пришел новый протокол. Ситуация обострилась. Согласно срокам, обозначенным в документе, до начала отопительного сезона федеральным структурам, которые обслуживают сети, а именно ФГУП «ККП», дано поручение передать имущество в муниципальную собственность. Если это не произойдет, то будет определенная проблема», — рассказал на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска заммэра Михаил Ратнер.





После передачи сетей в собственность города их сдадут в аренду «ТомскРТС». До этого момента за их обслуживание отвечает ФГУП «ККП», так как на момент старта отопительного сезона сети должны быть в нормативном состоянии.