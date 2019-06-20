Теплосети Академгородка передадут в собственность Томска до октября

Минстрой поручил передать теплосети Академгородка Томску до начала отопительного сезона. В настоящее время сети находятся в собственности СО РАН.
«В Минстрое работал замгубернатора Анатолий Рожков. По итогам встречи с замминистра пришел новый протокол. Ситуация обострилась. Согласно срокам, обозначенным в документе, до начала отопительного сезона федеральным структурам, которые обслуживают сети, а именно ФГУП «ККП», дано поручение передать имущество в муниципальную собственность. Если это не произойдет, то будет определенная проблема», — рассказал на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска заммэра Михаил Ратнер.
После передачи сетей в собственность города их сдадут в аренду «ТомскРТС». До этого момента за их обслуживание отвечает ФГУП «ККП», так как на момент старта отопительного сезона сети должны быть в нормативном состоянии.
Ранее сообщалось, что летом прошлого года больше десяти тысяч жителей микрорайона Академгородок на 60 суток лишились горячей воды. Ситуация обсуждалась на экстренном заседании городской комиссии по предотвращению ЧС. После того как воду в дома жителей вернули 24 августа, организацию «Комбинат коммунальных предприятий» решили ликвидировать из-за задолженности, а мэр Томска Иван Кляйн поставил задачу ускорить вопрос передачи сетей в муниципальную казну.