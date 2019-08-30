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30 августа,
2019
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Теплоход с иностранными туристами застрял в Томске из-за обмеления Оби

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Теплоход с туристами из Германии и Швейцарии, следовавший по маршруту Новосибирск - Салехард - Новосибирск, на ближайшие трое суток вынужден оставаться в Томске из-за падения уровня воды на реке Обь. Об этом сообщает ТАСС.

Теплоход с иностранными туристами застрял в Томске из-за обмеления Оби

«Теплоход Новосибирск - Салехард - Новосибирск. Там на борту немцы и швейцарцы - 42 человека. Теплоход с ними должен отплыть 31 августа в 08:00 (04:00 мск), но пока [туристы] вынуждены оставаться здесь. У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут», — сообщает агентства. Отмечается,  что теплоход прибыл в Томск 28 августа и в тот же день он должен был отплыть в Новосибирск.


Причиной задержки стало сильное падение уровня воды на реке Обь в Новосибирской области. Сейчас экипаж туристического теплохода ждет сброса на Обской ГЭС, чтобы уровень воды на реке поднялся, и судно могло вернуться в Новосибирск. В случае невозможности отплытия туристов планируется отправить в Новосибирск на автобусе.

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