Темпы инфляции замедлились в Томской области, но продукты все равно дорожают

В апреле 2019 года годовая инфляция в Томской области замедлилась до 5,8 % с 6,2 % в марте 2019 года, сообщает региональное отделение ЦБ. Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились с 4,6 % до 4,2 %. Годовая инфляция на услуги с 7,9 % снизилась до 6,4 % в апреле. При этом продовольственная инфляция ускорилась до 6,9 %, так как производители продолжили переносить возросшие издержки в цены.

В лидерах продовольственной инфляции в округе оказалась капуста, которая за год подорожала в 2,5 раза. До этого три года цены на капусту снижались. В 2018 году хозяйства сократили площади под эту культуру из-за низкой эффективности бизнеса, что привело к недостаточному предложению на рынке. Урожай 2019 года может повлиять на ситуацию. Также подорожали помидоры, тепличные в это время года, лук и чеснок.





Ускорился рост цен на молоко и молочную продукцию, яйца, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы, производители которых ранее не успели покрыть возросшие издержки производства, в том числе удорожание зерна урожая 2018 года.





«При этом в Сибири три четверти продуктов из потребительской корзины стоят дешевле, чем в среднем по стране. Производители осторожно переносят возросшие издержки производства в цены, учитывая финансовые возможности потребителей», – пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.





В апреле замедлился годовой рост цен на свинину, курицу и колбасу. Они заметно дорожали в предыдущие месяцы. Доступнее по цене, чем год назад, оставался картофель. На цены повлиял хороший урожай 2018 года, а в конце марта запасы картофеля в сельскохозяйственных организациях Сибири были в 2 раза больше, чем годом ранее.





В условиях роста предложения по сравнению с предыдущим годом подешевели также красная рыба и икра, кальмары и сельдь, морковь и свекла, яблоки и лимоны.





По итогам апреля 2019 года минимальная инфляция среди сибирских регионов сохраняется в Республике Алтай (3,1 %). Цены сдерживает конкуренция – сетевые магазины продолжают дисконтные акции в борьбе за покупателя.





По оценкам Банка России, годовая инфляция в России в марте прошла локальный пик. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В первой половине 2020 года, как ожидается, инфляция вернется к 4 %.