Телемедицина: как в Томске работает новая практика

Через несколько лет телемедицина станет такой же обычной, как сейчас запись на прием через интернет, — сообщил главный внештатный кардиолог облздрава Сергей Антипов. — Сейчас мы больше работаем по системе «Врач – врач» или «Врач – врач – пациент», но в будущем внедрим практику «виртуальных обходов», когда в сложных случаях пациентов дистанционно в онлайн режиме будут осматривать и консультировать «светила» российской медицины».