Телемедицина: как в Томске работает новая практика
В 22 больницах Томской области уже установлено оборудование и регулярно проводятся телемедицинские консультации и консилиумы с медиками из областных и федеральных центров. Об этом сообщает Облздрав региона.
В России два года назад приняли закон о телемедицине – это значит, что специалисты смогут консультировать своих коллег или пациентов напрямую в интернете.
Через несколько лет телемедицина станет такой же обычной, как сейчас запись на прием через интернет, — сообщил главный внештатный кардиолог облздрава Сергей Антипов. — Сейчас мы больше работаем по системе «Врач – врач» или «Врач – врач – пациент», но в будущем внедрим практику «виртуальных обходов», когда в сложных случаях пациентов дистанционно в онлайн режиме будут осматривать и консультировать «светила» российской медицины».
В первом полугодии 2019 года в Томской области количество дистанционных консультаций с использованием телемедицинских технологий достигло трех тысяч.
Больше всего врачи из медучреждений области обращаются в ОКБ (Областная клиническая больница) и в Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко.
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