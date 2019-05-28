Tele2 открыла бизнес-аудиторию в ТГУ

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В Томском госуниверситете открыли брендированную бизнес-лабораторию для будущих предпринимателей. В день открытия бизнес-лабораторию презентовали журналистам. Для них компания Tele2 провела деловую игру. Аудитория оснащена мебелью, проекционным оборудованием, студенты могут фиксировать свои идеи прямо на стенах или делать заметки в блокноте, лежа в кресле-груше, структурировать результаты мозговых штурмов с помощью специальных интерактивных столов. Увидеть, как работают столы в деле, журналисты смогли уже на деловой игре – участникам было предложено придумать бизнес-идею и провести ее анализ.

Как отметил директор центра предпринимательства ТГУ Иван Камаев, чтобы структурировать свои мысли при планировании предпринимательской идеи, удобно пользоваться бизнес-канвой. С помощью этого инструмента можно объединять важные моменты, один из которых — почему клиент выберет вас. Во время презентации журналисты разбирали бизнес-идею создания в Томске фермы для зебр и панд.

После деловой игры организаторы рассказали о сотрудничестве университета и компании Tele2. Соглашение о взаимодействии было подписано в 2018 году. Стороны планировали развивать культуру предпринимательства среди студентов. Как отметил советник при ректорате ТГУ Константин Беляков, Tele2 остается одним из ключевых партнеров ТГУ.

Федеральные партнеры, такие как Tele2, подсказывают университету, в каком направлении развиваться – компания понимает рынок лучше, чем ученые. Брендированная аудитория – важный шаг для обучения бизнес-проектам. Студенты могут легче адаптироваться к коммуникационной среде, — объяснил Константин Беляков.

Он отметил, что ТГУ планирует заключить и реализовать с компанией ряд технологических проектов. Работа с оператором позволит создать новые продукты и предложения. Например, разработать умное освещение в Университетской роще. В аудитории, в которой все сделано по «другим правилам» Tele2, студенты будут развивать свои идеи и получать знания, ведь предпринимательству можно научиться.

Директор института экономики и менеджмента ТГУ Евгения Нехода подчеркнула, что брендированную аудиторию в работе смогут использовать более 600 студентов в год.

Мы хотим, чтобы в аудитории рождались новые идеи и стартапы. Сегодня бизнес-модели у компаний быстро меняются. Бизнес-модель должна быть ориентирована на широкий круг людей и создавать ценность для общества. Представители вуза отмечают: такое сотрудничество позволит повысить уровень компетентности будущих предпринимателей, — поделилась Евгения.

Как рассказала директор томского филиала Tele2 Татьяна Тихоненко, компания впервые открыла в России брендированную студенческую лабораторию.

«Успешные компании должны поддерживать друг друга, работать не только на благо бизнеса, но и быть социально-ответственными. Компания Tele2 придерживается этих принципов». По словам директора томского филиала, основными задачами для компании в этом проекте является развитие культуры предпринимательства у студентов.

Как отмечают представители Tele2, компания заинтересована в успешных выпускниках, которые могут ориентироваться на рынке региона. Поэтому сотрудники компании планируют проводить в брендированной аудитории воркшопы и лекции с интересными спикерами.