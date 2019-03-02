Театр Владимира Захарова вновь открыл двери для зрителей

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1 марта для Владимира Захарова всегда был день особенный. Он любил начало весны, яркие лучи солнца и капель. Поэтому друзья томского кукольника постарались вновь открыть двери театра именно в этот день.

А сделать необходимо было немало. Восстановить после пожара систему отопления в театре, заменить перемерзшие трубы, поменять электропроводку и оживить кукол.

Александр Гарганеев, друг театра, участвовал в оживлении кукол: Перед трагедией, которая случилась 1 февраля, Владимир начал модернизацию всего оборудования в театре. Он начал замену контроллеров и различных соединений, но не успел этого сделать. Все было разобранным и как все это собрать обратно было неизвестно. Нам нужно было понять, как это все работает и восстановить. Никаких схем и описаний естественно не было. Фактически нам с Максимом Паком пришлось все собирать методом проб и ошибок. Сейчас все работает. Все куклы, которые были в театре, вновь на своих местах разговаривают и двигаются.

На первый показ фильма-спектакля Владимира Захарова «Про ежика» как обычно пришло людей в два раза больше, чем смог вместить небольшой зал. Те, кто не попал в зал с первого раза или немного опоздал, остались пить чай на терраске театра и смогли увидеть видео-представление чуть позже. Мы же остались, чтобы поговорить с друзьями Владимира Захарова, которые сейчас поддерживают его театр, о мыслях и эмоциях после просмотра видео-спектакля.

Ольга Горелова, ученица Владимира Захарова:

—Я думала о том, что Владимир с нами до сих пор. Что он не ушел, что он в этих стенах, в этих куклах и, конечно, в наших сердцах. О том, что какие-то его частички, которые остались в наших сердцах, они не могут никуда потеряться. У меня было ощущение, что это театр Владимира Захарова и он останется таковым навсегда.

—Когда ты планируешь возобновить свои спектакли?

— Я думаю, что уже в марте. Мы с ребятами программу прогоняли, я пробовала играть и со светом и со звуком, все нормально, все работает. Осталось только закончить работу с небесной канцелярией. Чтобы вовремя звезды гасли, луна появлялась.

Ирина Наумова, директор театра:

— У меня очень разные эмоции. Но преобладают сейчас мысли о том, как здорово, что у нас есть видео спектаклей Владимира Захарова. Что мы и сейчас можем посмотреть эти спектакли, как он играл их. И мы можем делать это постоянно, потому что, как выяснилось, есть еще очень много людей, которые не видели волшебства Владимира Захарова. Для меня это было некоторым удивлением. Но сейчас, благодаря тому видео, которое у нас есть, у людей осталась возможность познакомиться с работами Владимира Захарова. Мне, кажется, что это очень важно.

У нас есть идея показывать спектакли Владимира в виде голограмм. То качество видео, которое у нас есть, позволяет перевести его в голограмму. Мы уже даже попробовали, но на сетке пока бледновато. Нужен хороший лазерный проектор. Мы все купим и установим, сейчас ребята этим активно занимаются. Понятно, что ничто не заменит живого спектакля, но новые технические возможности позволяют нам создать обстановку максимально приближенную к нему.

Аля Соколова, друг театра:

— Мне очень жаль, что все что у нас есть - это вот эти записи. Я не уверена, что вообще какие-то записи могут передать ту атмосферу, которая была у Володи на спектаклях. То, что мы видели - это очень маленький процент от того, что было на настоящих спектаклях. Я рада, что театр открыт и что пришли люди, но к сожалению, то что мы сейчас видим - это констатация того, что счастливы те, кто застал эти спектакли живьем.

Ольга Соболевская, друг театра:

— Я была удивлена, что люди смотрели видео, как настоящий спектакль. И от этого тепло.

Татьяна Грязнова-Рыбина, друг театра:

— Конечно, пленка не отражает того, какими были настоящие спектакли Владимира. Я много раз видела спектакль «Про ежика». И всегда в конце плакала, когда Ежик говорил, вот представь, что меня нет. Нигде нет. И ты понимаешь, что Володи нет. Очень тяжело. Но в тоже время, я испытываю и радость от того, что столько много людей откликнулось на нашу общую боль, все подключились и что сегодня театр вновь открыл свои двери для зрителей.

Римма Пак, друг театра:

— Пока очень горько. Но если закрыть глаза, то кажется, что вот Володя рядом. Эффект его присутствия ощущается во всем. Да, фильм не заменит живого спектакля, но театр жив. Показ состоялся, люди пришли и их много. Это нужно сохранять.