Театр «Индиго» снял фильмы о Томске с сурдопереводом

Театр «Индиго» представил общественности короткометражки о Томске с сурдопереводом. Итогом проекта «Экскурсии по городу: истории для всех», реализованного на деньги из областного бюджета, стали три фильма с сурдопереводом: «Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты». Они рассчитаны как на людей с ограниченными возможностями слуха, так и на обычных зрителей. В лентах показаны экскурсии по улицам Томска, а также архивные документальные съемки и фотографии.





В фильмах снимались актеры «Индиго», бессменный сурдопереводчик театра – Наталья Онищук, экскурсовод – Екатерина Кирсанова, художник – Борис Перцев, главный оператор и монтажер – Дмитрий Цехановский, звукооператор – Вениамин Киселев, второй оператор – Виталий Лисовский, художественный руководитель театра, режиссер и автор идеи – заслуженный артист России Александр Постников.





Фильмы будут переданы в Томский техникум социальных технологий, где действуют программы инклюзивного образования, а также в школу-интернат № 15, где обучаются глухие и слабослышащие ребята со всего региона.





В ближайшее время экскурсии по городу с сурдопереводом будут размещены в интернете.