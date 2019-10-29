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29 октября,
2019
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Театр «Индиго» снял фильмы о Томске с сурдопереводом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Театр «Индиго» представил общественности короткометражки о Томске с сурдопереводом. Итогом проекта «Экскурсии по городу: истории для всех», реализованного на деньги из областного бюджета, стали три фильма с сурдопереводом: «Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты». Они рассчитаны как на людей с ограниченными возможностями слуха, так и на обычных зрителей. В лентах показаны экскурсии по улицам Томска, а также архивные документальные съемки и фотографии.


В фильмах снимались актеры «Индиго», бессменный сурдопереводчик театра – Наталья Онищук, экскурсовод – Екатерина Кирсанова, художник – Борис Перцев, главный оператор и монтажер – Дмитрий Цехановский, звукооператор – Вениамин Киселев, второй оператор Виталий Лисовский, художественный руководитель театра, режиссер и автор идеи – заслуженный артист России Александр Постников.


Фильмы будут переданы в Томский техникум социальных технологий, где действуют программы инклюзивного образования, а также в школу-интернат № 15, где обучаются глухие и слабослышащие ребята со всего региона.


В ближайшее время экскурсии по городу с сурдопереводом будут размещены в интернете.

Презентация фильмов в ЗЦ «Аэлита»
Презентация фильмов в ЗЦ «Аэлита»
Фото: администрация Томской области
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