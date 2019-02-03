Добрые новости
03 февраля,
2019
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Новости

Театр «2+Ку» просит помощи в уборке снега перед прощанием с Владимиром Захаровым

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Томский театр живых кукол «2+Ку» просит помочь расчистить от снега лестницу на подходе к театру и посыпать дорогу песком. Об этом сообщается на официальном сайте «2+Ку». Уборка начнется завтра, 3 февраля, в 12:00 по адресу Южный переулок, 29. 


Напомним, что вечером 1 февраля на территории театра произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. При попытке потушить огонь погиб создатель театра Владимир Захаров. Прощание с ним состоится в ближайшее время, точную дату озвучит руководство театра. 


Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения тела при тушении пожара. Основной же причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки. Также назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего, чтобы окончательно установить личность погибшего, которым, согласно показаниям свидетелей, является Владимир Захаров. 

Театр «2+Ку» просит помощи в уборке снега перед прощанием с Владимиром Захаровым
Фото: Антон Харин
Театр «2+Ку» просит помощи в уборке снега перед прощанием с Владимиром Захаровым
Фото: Антон Харин
Театр «2+Ку» просит помощи в уборке снега перед прощанием с Владимиром Захаровым
Фото: Антон Харин
Театр «2+Ку» просит помощи в уборке снега перед прощанием с Владимиром Захаровым
Фото: Антон Харин
Сгоревшая "кадочка"
Сгоревшая "кадочка"
Фото: Антон Харин
Основное здание театра
Основное здание театра
Фото: Антон Харин

Каким был основатель уникального театра, ставшего одним из самых узнаваемых символов Томска, читайте в воспоминаниях  друзей, учеников и зрителей Владимира Захарова, собранных редакцией ТВ2: Волшебник, который чинил небо

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