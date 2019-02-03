Театр «2+Ку» просит помощи в уборке снега перед прощанием с Владимиром Захаровым

Томский театр живых кукол «2+Ку» просит помочь расчистить от снега лестницу на подходе к театру и посыпать дорогу песком. Об этом сообщается на официальном сайте «2+Ку». Уборка начнется завтра, 3 февраля, в 12:00 по адресу Южный переулок, 29.





Напомним, что вечером 1 февраля на территории театра произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. При попытке потушить огонь погиб создатель театра Владимир Захаров. Прощание с ним состоится в ближайшее время, точную дату озвучит руководство театра.





Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения тела при тушении пожара. Основной же причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки. Также назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего, чтобы окончательно установить личность погибшего, которым, согласно показаниям свидетелей, является Владимир Захаров.