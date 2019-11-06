ТДСК заливает фундамент хирургического корпуса томского онкодиспансера

ТДСК завершила подготовку стройплощадки и котлована на месте возведения будущего хирургического корпуса. Строители забили 100% свай и приступили к заливке монолитного фундамента.

«До конца года планируется приобрести и доставить в Томск вентиляционное оборудование для строящегося объекта, о чем уже есть договоренность с заводом-производителем», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.





Также в течение ноября-декабря будет решен вопрос с присоединением строящегося объекта ко всем коммуникациям.





Хирургический корпус онкодиспансера вместит стационар на 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.





Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях, говорят власти.

