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06 ноября,
2019
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ТДСК заливает фундамент хирургического корпуса томского онкодиспансера

ТВ2
ТВ2
1 час назад

ТДСК завершила подготовку стройплощадки и котлована на месте возведения будущего хирургического корпуса. Строители забили 100% свай и приступили к заливке монолитного фундамента.

ТДСК заливает фундамент хирургического корпуса томского онкодиспансера
Фото: администрация Томской области

«До конца года планируется приобрести и доставить в Томск вентиляционное оборудование для строящегося объекта, о чем уже есть договоренность с заводом-производителем», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.


Также в течение ноября-декабря будет решен вопрос с присоединением строящегося объекта ко всем коммуникациям.


Хирургический корпус онкодиспансера вместит стационар на 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.


Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях, говорят власти.

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