ТДСК: потолок в школе «Перспектива» обрушился из-за некачественных крепежей

По предварительной причине, обрушение потолочного покрытия в новой школе «Перспектива» произошло из-за некачественных крепежных изделий. Покрытие почти восстановили, от обрушения никто не пострадал.

13 августа в школе «Перспектива» на ул. Никитина произошло частичное отслоение несгораемого потолочного покрытия площадью 36 кв. м на лестничной площадке, где расположен лифт для маломобильных групп, — комментирует инцидент пресс-служба компании. — В настоящее время практически все потолочное покрытие восстановлено.

В ТДСК добавили, что на предприятии создана комиссия по расследованию причин инцидента. До начала учебного года во всех построенных компанией школах проверят состояние потолочных конструкций.

Об обрушении потолочного покрытия в школе «Перспектива» стало известно вчера, 13 августа. В школе подтвердили информацию об обрушении, но отказались прокомментировать, сославшись на то, что комментировать уполномочен департамент образования.





Отметим, школа «Перспектива» открылась на Никитина, 6 в сентябре 2018 года. В торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор Томской области и мэр Иван Кляйн. Сообщалось, что за парты в первом учебном году сядут 180 первоклассников и 820 школьников со второго по девятый классы.