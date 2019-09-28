Татьяна Соломатина: Врачи не едут в отдаленные места по программе «Земский доктор»

По данным Татьяны Соломатиной, итоги распределения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за восемь месяцев этого года показали, что медицинские специалисты едут в населенные пункты, находящиеся в зоне 30–60 км от областного или районного центров. Работать в более отдаленных местах желающих нет.





Кроме того, отдаленные территории испытывают нехватку не только врачей, но и среднего медицинского персонала. Как отметила Соломатина, молодые люди, обучающиеся в областных центрах, как правило, не хотят возвращаться в село. Изменить это можно, если ввести целевой набор в средние медицинские учебные заведения.





«Также изменить ситуацию позволит предоставление регионам права самим распределять выделенные на реализацию программ средства и решать, какой районный коэффициент станет для медицинских специалистов дополнительным стимулом. Другой эффективной мерой стало бы решение жилищной проблемы, подразумевающее льготную ипотеку, выделение земли под ИЖС, помощь при строительстве», — пишет «Медвестник».





Напомним, программа «Земский доктор» – федеральная, регионы участвуют в ней на условиях софинансирования. «Земский фельдшер» изначально работала в Томской области, а уже позже ее опыт перенесли на всю Россию. В рамках первой переезжающему на село медработнику выплачивается миллион рублей подъемных денег из областного и федерального бюджетов, в рамках второй — 500 тысяч из бюджета региона.





С 2012 года в рамках программ в районы и малые города региона прибыли 700 врачей и 67 фельдшеров. При этом замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что по итогам 2018 года из программы выбыл каждый пятый врач.