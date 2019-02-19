Татьяна Соломатина предлагает создать в России институт изучения врачебных ошибок

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Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина на «круглом столе» «Медицина и право. Врач и пациент» предложила создать в России институт независимых медицинских экспертов.

Соломатина объяснила свою инициативу актуальностью темы медицинской этики и деонтологии и отсутствием в России института экспертизы врачебных действий.

«Сложилась такая ситуация, когда врач выполняет свои непосредственные обязанности по лечению пациента, иногда спасает жизнь, делает все возможное и невозможное, и, казалось бы, и медицинская документация оформлена, и информированное согласие подписано, и пациент предупрежден о том, какие могут быть последствия при оказании медицинской услуги, но, тем не менее, пациент подает заявление в следственные и судебные органы на то, что ему оказана недостаточно квалифицированная медицинская помощь», — объяснила Татьяна Соломатина.

Депутат подчеркнула, что в медицинская помощь в любом случае должна оказываться вовремя, качественно, соответствовать нормам. Но происходят ситуации, когда «человеческий организм ответил на вмешательства не так, как хотелось и не так, как написано в правилах».

«Что делать в таком случае? Тогда мы начинаем говорить о таком термине как «врачебная ошибка». Сегодня «врачебная ошибка» — этот термин, который в принципе на законодательной основе не утвержден. В результате анализ действий врача обсуждается медицинскими юристами, следователями — теми людьми, которые в принципе не имеют базовых знаний ни в системе здравоохранения, ни в системе оказания медицинской помощи», — заметила парламентарий.

По мнению Татьяны Соломатиной, эту ситуацию усугубляет проблема экспертизы и оценки «врачебной ошибки».

«Я приведу вам пример. Врачи выполняли уникальную операцию, которую никто не делает в нашей стране, а экспертизу проводит другой врач, который даже не знает о том, что может быть такая операция проведена. Исход этой операции и сама техника этой операции зависит от того, кто провел эту экспертизу и каковы последствия принятого экспертного заключения. В этой связи я считаю, что необходимо ставить вопрос о создании в нашей стране института независимых медицинских экспертов. Эта проблема сегодня назрела. Мы обращаемся в профильное министерство, чтобы подумать над этим и принять соответствующие решения», - заявила Соломатина.

Депутат считает, что в следственных органах должны быть созданы специализированные отделы, занимающиеся расследованием «врачебных ошибок». Они необходимы, так как по мнению Соломатиной, необходимо понимать принципы организации здравоохранения и оказания медицинской помощи, чтобы расследовать дела, связанные с работой врачей.

«Я считаю, что целесообразно рассмотреть вопрос об обучении лиц, которые будут рассматривать данные «врачебные ошибки», базовым знаниям в системе здравоохранения. Многие врачи сегодня уходят от решений, когда начинают задумываться над тем, что же произойдет, если они примут то или иное решение, но оно не будет соответствовать ожидаемому эффекту», — добавила парламентарий.

