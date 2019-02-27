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27 февраля,
2019
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Таможня дает добро на покупку цветов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская таможня заявляет, что в Томске контрабандных цветов нет. В конце февраля 2019 года Томская таможня совместно с Управлением Россельхознадзора по Томской области проверила соблюдение таможенного законодательства цветочными компаниями при реализации продукции. Нарушений не выявлено, говорится в сообщении ведомства.

Таможня дает добро на покупку цветов

В ходе проверок цветочных компаний был проведен таможенный осмотр их помещений. На хранении и реализации в них находились розы, гвоздики, хризантемы из Колумбии, Нидерландов, Кении, Китая. Правоохранителям было важно установить: является ли реализуемая продукция легальной? Не используются ли «серые схемы» поставок в условиях предпраздничного ажиотажа?

Специалисты тщательно изучили внешний вид различных сортов растений, маркировку на пакетах и коробках для цветов, бизнес-документацию, взяли пояснения у персонала компании. По результатам таможенного осмотра помещений и территорий нарушений таможенного законодательства не установлено.

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