Таможня дает добро на покупку цветов

Томская таможня заявляет, что в Томске контрабандных цветов нет. В конце февраля 2019 года Томская таможня совместно с Управлением Россельхознадзора по Томской области проверила соблюдение таможенного законодательства цветочными компаниями при реализации продукции. Нарушений не выявлено, говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверок цветочных компаний был проведен таможенный осмотр их помещений. На хранении и реализации в них находились розы, гвоздики, хризантемы из Колумбии, Нидерландов, Кении, Китая. Правоохранителям было важно установить: является ли реализуемая продукция легальной? Не используются ли «серые схемы» поставок в условиях предпраздничного ажиотажа?

Специалисты тщательно изучили внешний вид различных сортов растений, маркировку на пакетах и коробках для цветов, бизнес-документацию, взяли пояснения у персонала компании. По результатам таможенного осмотра помещений и территорий нарушений таможенного законодательства не установлено.