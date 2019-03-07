Таксиста будут судить за ДТП с погибшим на трассе Томск — Аэропорт

38-летнего томича будут судить за ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.





По версии следствия, на неисправном авто обвиняемый перевозил граждан по Томску. Делалось это без оформления предусмотренных законом документов. При выполнении одно из заказов таксист по дороге в аэропорт выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.





В результате аварии водитель встречной машины получил множество травм и скончался в больнице. Также пострадал сам перевозчик и ехавший с ним пассажир.





Обвиняемый полностью признал вину в содеянном. По статье «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» ему грозит до пяти лет лишения свободы.