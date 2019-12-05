Таксист столкнулся со встречным авто на трассе Томск - Аэропорт

Водитель такси на Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ИЖ на трассе в Аэропорт. С травмами водителя «Оды» доставили в больницу.





По информации регионального УМВД, ДТП произошло около 06:30 утра на 16-м километре автодороги. Volkswagen Polo двигался в сторону Аэропорта.