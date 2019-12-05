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05 декабря,
2019
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Таксист столкнулся со встречным авто на трассе Томск - Аэропорт

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Водитель такси на Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ИЖ на трассе в Аэропорт. С травмами водителя «Оды» доставили в больницу.


По информации регионального УМВД, ДТП произошло около 06:30 утра на 16-м километре автодороги. Volkswagen Polo двигался в сторону Аэропорта.

Таксист столкнулся со встречным авто на трассе Томск - Аэропорт
Фото: УМВД по Томской области
Таксист столкнулся со встречным авто на трассе Томск - Аэропорт
Таксист столкнулся со встречным авто на трассе Томск - Аэропорт

«Он не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с автомобилем «Ода» под управлением мужчины 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны поселка Аэропорт в сторону Томска», — говорится в сообщении полиции.


На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцев и свидетелей аварии просят обратиться в дежурную часть УГИБДД по телефону 8 (3822) 664-422.​

Таксист столкнулся со встречным авто на трассе Томск - Аэропорт
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