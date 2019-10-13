«Таежные миры»: в Томске открылся литературный клуб молодых прозаиков

Название «Таежные миры» выражает идею создания каждым сибирским («таежным») автором уникального мира и атмосферы своего творчества, — отметила руководитель клуба Александра Котенко. — Участниками клуба могут стать молодые люди от 13 до 35 лет, которые пишут прозу в любом жанре (реализм, фантастика, фанфикшн) на территории Томской области. Но также могут приходить все, кто интересуется литературой, и люди, занимающиеся изобразительным творчеством. На занятиях мы будем обсуждать авторские тексты. В следующее воскресенье мы пойдем в Планетарий, так как среди участников клуба много фантастов.