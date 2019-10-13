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13 октября,
2019
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«Таежные миры»: в Томске открылся литературный клуб молодых прозаиков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Доме искусств на Шишкова, 10 открылся литературный клуб для авторов, которые пишут прозу в любом жанре, рассказала ТВ2 руководитель клуба Александра Котенко.

«Таежные миры»: в Томске открылся литературный клуб молодых прозаиков
Фото: Александра Котенко

Название «Таежные миры» выражает идею создания каждым сибирским («таежным») автором уникального мира и атмосферы своего творчества, — отметила руководитель клуба Александра Котенко. — Участниками клуба могут стать молодые люди от 13 до 35 лет, которые пишут прозу в любом жанре (реализм, фантастика, фанфикшн) на территории Томской области. Но также могут приходить все, кто интересуется литературой, и люди, занимающиеся изобразительным творчеством. На занятиях мы будем обсуждать авторские тексты. В следующее воскресенье мы пойдем в Планетарий, так как среди участников клуба много фантастов.

Организаторы клуба планируют проводить конкурсы для писателей и иллюстраторов. 


Клуб собирается каждое воскресенье в 14.00 по адресу город Томск, улица Шишкова, 10.


О том, как стать участником литературного клуба, читайте в группе ВКонтакте

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