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22 февраля,
2019
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Сырный дом откроется в селе Ягодное Томской области

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

45 видов сыров производится в настоящее время в Томской области. В 2019 году в селе Ягодное, планируется наладить производство сыра Грюйер, откроется сырный домик. 

Сырный дом откроется в селе Ягодное Томской области

«Мы начали завоевывать достаточно хорошие места, в том числе и на федеральных рынках. Будем наращивать объемы. Пока это 260 тонн. Мы уже приглашали австрийцев, голландцев. Надеемся, что в этом году к нам приедут французы, — сказал на пресс-конференции Андрей Кнорр. — В скором будущем в Ягодном откроется сырный домик с фермой, где можно будет приехать, посмотреть, как получается молоко, как идет в сыроварню. Взять вино, свежеиспеченный хлеб, посидеть, полюбоваться природой и животными, посмотреть на весь процесс».


Напомним, производство сыра в Томской области началось в рамках импортозамещения. С 2015 года производством сыров занимается северская компания «Деревенское молочко». Осенью 2016 года несколько видов сыра начала выпускать компания «Томское молоко».


В настоящее время на территории Томской области производят рикотту, моцареллу, сыры с плесенью и сыры группы паста филата, а также собственные ноу-хау. Например, эксклюзивная разработка под названием «Сырная карамель», в состав которой входит сыр рикотта и шоколад.

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