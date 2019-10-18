Сырные конфеты и чаговое варенье можно попробовать на ярмарке в Томске
Во Дворце зрелищ и спорта открылась Межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай — 2019». Обещают представить до 200 экспонатов от предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства, сообщает обладминистрация.
Здесь же представят экспонаты производители и поставщики сельхозтехники.
«В течение двух дней, 18-19 октября, томичам презентуют лучшие достижения сельского хозяйства и «пищевки», а также огромный ассортимент продуктов, включая оригинальные деликатесы — сырные конфеты и чаговое варенье», — говорится в анонсе.
Каждый район Томской области представит свою продукцию. Верхнекетский привезет дикоросы: от замороженной морошки до сушеных грибов. Общают удивить в этом году вареньем без сахара на березовом соке и напитком из чаги. Кожевниковцы презентуют мясную и молочную продукцию, в том числе, сыры из козьего сыра.На стенде район разместит оригинальные украшения из соломы, дерево из пшеницы, макет мельницы, украшенный съедобной выпечкой. Чаинский район представит кукол ручной работы, а стенд оформит экспозицией из осенних листьев и грибов.
«Асиновский, Кривошеинский, Томский, Зырянский, Первомайский, Шегарский районы представят молочную продукцию, сыры, мясо, копчености, полуфабрикаты, мед, хлебобулочные изделия. Особенностью экспозиции Шегарского района станет свежая клубника», — говорится в сообщении.
На выставке-ярмарке также пройдут конкурсы, мастер-классы, дегустации, спектакли Театра куклы и актера «Скоморох».
А на площади перед Дворцом зрелищ и спорта развернется выставка сельхозтехники из 27 машин: трактора, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, телескопические погрузчики, мини-погрузчики, поливальная машина, опрыскиватель растений. Возле каждого экспоната будет работать представитель компании, которому можно будет все интересующие вопросы. Также гости смогут пофотографироваться в кабине техники.
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