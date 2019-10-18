Сырные конфеты и чаговое варенье можно попробовать на ярмарке в Томске

Во Дворце зрелищ и спорта открылась Межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай — 2019». Обещают представить до 200 экспонатов от предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства, сообщает обладминистрация.

Здесь же представят экспонаты производители и поставщики сельхозтехники.



«В течение двух дней, 18-19 октября, томичам презентуют лучшие достижения сельского хозяйства и «пищевки», а также огромный ассортимент продуктов, включая оригинальные деликатесы — сырные конфеты и чаговое варенье», — говорится в анонсе.



Каждый район Томской области представит свою продукцию. Верхнекетский привезет дикоросы: от замороженной морошки до сушеных грибов. Общают удивить в этом году вареньем без сахара на березовом соке и напитком из чаги. Кожевниковцы презентуют мясную и молочную продукцию, в том числе, сыры из козьего сыра.На стенде район разместит оригинальные украшения из соломы, дерево из пшеницы, макет мельницы, украшенный съедобной выпечкой. Чаинский район представит кукол ручной работы, а стенд оформит экспозицией из осенних листьев и грибов.

