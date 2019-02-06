Сына спикера облдумы подозревают в хищении 38 млн при строительстве домов для Росгвардии

Согласно материалам дела, бизнесмен был задержан 31 января по подозрению в хищении 38 млн рублей при строительстве многоквартирного дома для военнослужащих Внутренних войск МВД (с 2016 года — войска Национальной гвардии). Дом должны были построить в Северске, где дислоцированы ​специальные части Росгвардии по охране СХК.



Следователи управления МВД по ЗАТО предъявили Волохову обвинение в мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальный срок наказания по этой статье — до десяти лет лишения свободы.



Сумма контракта составила 188 млн руб. В документах на сайте Единой информационной системы госзакупок речь идет о строительстве дома на 130 квартир. Подпись под контрактом ставил Волохов.



Следователь просил суд арестовать Волохова, так как, будучи на свободе, он может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, поскольку большинство из них находятся у него в трудовой и финансовой зависимости. Однако против помещения предпринимателя в СИЗО выступили не только он сам и его защита, но и представитель прокуратуры, который попросил применить к Волохову меру пресечения в виде «запрета совершать определенные действия».



Суд согласился с прокурором и запретил Волохову выезжать за пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева С.Ю. по вопросу достройки дома на ул. Ленинградская».



В отношении Волохова следствием также было выделено в отдельное производство уголовное дело об отмывании денег. Следствие настаивает, что Волохов, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в инвестиционно-строительной компании «Траст» в период с 2012 по 2015 год в Томске и Северске, легализовал и отмыл 6 млн руб. Сделал он это, как полагают следователи, «путем перечисления похищенных денежных средств под видом осуществления расчета по договору строительного подряда от 10 мая 2012 года, заключенному с подконтрольным ему обществом «Макрон», действуя при этом умышленно, противоправно и из корыстных побуждений».





Официальный сайт архивного Центра документации новейшей истории Томской области регионального департамента культуры называет Волохова сыном спикера областной Думы, депутата от «Единой России» Оксаны Козловской.