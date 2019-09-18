Священники, учителя, сценаристы «Игры престолов»: кто выступил в защиту фигурантов «московского дела»

Общественные деятели подписали открытое письмо против политических репрессий в России, составленное Группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского. Всего обращение подписали 77 человек, сообщает The Moscow Times. Среди подписавших — британский писатель и актер Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Болгарии и Литвы, а также сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность, — говорится в письме.

Школьные учителя также опубликовали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела». По мнению учительского сообщества, приговоры, вынесенные судами в рамках дела, «неправосудны» и «попирают Конституцию».

Авторы также призывают всех, кому «небезразлична демократия и права человека», принять меры, чтобы «остановить беззакония».

Мы надеемся, что общество и его власть в состоянии усвоить уроки истории, обществознания и литературы. Мы требуем освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела и дать справедливую с точки зрения закона оценку действий тех, кто избивал людей на улицах, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил заведомо несправедливые приговоры. Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы, — говорится в письме.

Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок, — говорят священники.

Авторы выражают надежду, что российские граждане будут жить с доверием к судебной системе, которая будет справедлива и беспристрастна. И подчеркивают: вынесенные недавно приговоры больше похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение.





«Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью», — говорится в письме.





Напомним, уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Семеро фигурантов этого дела уже приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы. Еще с нескольких фигурантов обвинение было снято.





Среди фигурантов — актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста. Семья Устиновых привлекла к делу томских специалистов, которые установили, что Павел не совершал того, в чем его обвиняют.





Актер Александр Паль запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Устинова. На призыв отменить приговор Устинову откликнулись десятки известных актеров, музыкантов, журналистов и общественных деятелей. Также он опубликовал петицию с требованием освободить Павла Устинова. На момент публикации ее подписали около 90 тысяч человек.





В защиту Павла Устинова также выступил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который назвал «нечестным и несправедливым» то, что суд по делу Устинова не принял во внимание видеозаписи.





«Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены», — написал Турчак в своем инстаграме.