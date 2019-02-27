Добрые новости
27 февраля,
2019
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«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске 27 февраля прошла акция в память об убитом четыре года назад Борисе Немцове. Ее посетили порядка 20 томичей. Участники приходили с цветами, с цитатами из выступлений оппозиционного политика.

«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова

 Владимир Бородич пришёл почтить память Бориса Немцова, потому что он для него является образцом честного политика.


«В свое время в Томске я был председателем исполкома «Союза правых сил», — вспоминает Владимир Бородич. — И этим все сказано. С Немцовым мы неоднократно встречались в Москве: на совещаниях, на учебе. Когда он в Томск приезжал, мы с ним общались очень тесно. Не скажу, что я был его близким другом, но Немцов меня знал, звал Володей. И я гордился этой дружбой. Пока я живу, я буду приходить на подобные акции постоянно. Потому что в моей памяти Борис остался живой. И остался образцом гражданского долга, честного парня, замечательного человека. Каких очень мало. Как не придешь к такому человеку?».


Томичка Наталья Лебедева пришла на акцию, так как до сих пор испытывает чувство отчаяния и возмущения.


«Я просто не могла не прийти. Когда его убили, это был такой шок. Время идет, а чувство отчаяния и возмущения, которые мы испытали, не уходит», — сказала Наталья Лебедева.

«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова
«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова
«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова
«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова
«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова

На акции, кроме томичей, были представители полиции, которые фотографировали и снимали участников. Также у Камня Скорби свою акцию провели члены организации НОД.

«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова
«Свобода стоит дорого»: в Томске вспомнили оппозиционера Бориса Немцова

Напомним, что власти Томска отказали в согласовании акции памяти Немцова у Камня Скорби 27 февраля по причине проведения другого мероприятия в том же месте в это же время. Точно такое же решение вынесла мэрия и год назад, отказав активистам в проведении пикета. Ранее в Томске активисты «Открытой России» провели одиночные пикеты.

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