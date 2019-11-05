Свидетеля Иеговы Сергея Климова приговорили к шести годам

«Суд не запрещал исповедовать религию Свидетелей Иеговы, — сказал Сергей Климов. — Запрет касается конкретного юридического лица. Сторона обвинения необоснованно назначила меня руководителем местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Северная, Томск». Вся моя деятельность связана с моими религиозными убеждениями как физического лица, что гарантировано мне Конституцией РФ и не запрещено ни одним судом. Возобновлять деятельность МРО никто не собирался и не собирается до решения ЕСПЧ по этому вопросу. Несмотря на решение суда, я буду продолжать свидетельствовать о Боге. Это гарантировано мне Конституцией. Каждый человек имеет право сделать выбор и здесь нет ничего связанного с экстремизмом. Прошу суд меня оправдать».

В своем последнем слове Сергей Климов признал себя свидетелем Иеговы. И поблагодарил свою семью, друзей, которые его поддерживали на протяжении всего судебного процесса, а также поблагодарил всех участников процесса. Кроме того, Климов привел несколько цитат из Библии и объяснил, почему он является свидетелем Иеговы.

Но суд признал, что Сергей Климов является руководителем местной религиозной организации «Северная, Томск». По словам судьи Дмитрия Борисова, установлено, что Климов проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, кто не является свидетелем Иеговы. В суде считается доказанным участие Сергея Климова в «вербовке» новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицинского вмешательства.



В итоге суд приговорил Климова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительное наказание — запрет заниматься общеобразовательной деятельностью и посещать массовые религиозные мероприятия.





В свою очередь, адвокат Артур Леонтьев сказал, что они намерены обжаловать решение суда.





«Здесь ключевое недоразумение к существующим нормам права, — сказал ТВ2 адвокат Артур Леонтьев. — Момент, относительно религиозной группы, истолкован неправильно. Это не только моя точка зрения, но это и практика Европейского суда по правам человека. Практика соответствующих органов ООН, которые дают толкование и применение нормам Конвенции международного пакта о гражданских и политических правах, нарушение которых и вменяло обвинение моему подзащитному Сергею Климову. Казательно нашей позиции, то мы прекрасно понимали, что вряд ли в данной ситуации мы сможем на что-то рассчитывать. Нужно быть суду полностью независимым, чтобы выносить иное решение по данному делу. И пока на федеральном уровне не будет принято иного решения, вряд ли будут другие решения на местах. Хотя была возможность принять более мягкий приговор: статья подразумевает еще и штраф, а не только лишение свободы. В дальнейшем мы будем обжаловать приговор во всех инстанциях. Жалоба Сергея Климова уже подана в Европейский суд по правам человека. Мы уверены, что рано или поздно ситуация изменится. Вопрос только в том: когда? И как мне пояснял мой подзащитный, его вдохновляет опыт его соверующих в гитлеровской Германии и в Советском Союзе, когда они оставались верными Богу и своим убеждениям, несмотря на суровое отношение. Он считает, что теперь на его долю выпало такая участь. Он не считает себя преступником, он просто хочет остаться верным Богу. А то, что сейчас государство истолковывает такие элементарные для верующих действия, как преступления? Ну что же, это очередная страница в истории, которая будет в свое время перевернута».





Жена Сергея Климова Юлия также не согласна с приговором и не считает своего мужа преступником.





«Мой муж ни в чем не виноват. Даже со стороны прокуратуры не было доказано вины, — рассказала Юлия Климова. — Пострадавших нет. Сергей никого не убивал, не ограбил, не избил. В этой ситуации единственные пострадавшие - это наша семья. Он, я, наши родители. Естественно, я не согласна с решением. Для меня все это немыслимо».





Напомним, обвинение (прокурор Дарина Калинина) попросило суд назначить Сергею Климову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защита, в свою очередь, заявила, Сергея Климова нужно оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. И что суду следует критически оценивать показания тайного свидетеля под псевдонимом Е. В. Павлов. Этот свидетель неоднократно путался в даче показаний, а также не стал отвечать на вопросы защиты.





Уголовное дело в отношении Сергея Климова было возбуждено в июне 2018 года. Вел дело следователь Октябрьского районного отдела СК РФ Иван Ведренцев.





Сразу после задержания жена Сергея Климова написала открытое письмо советнику президента. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования «Свидетелей Иеговы». Нарушений проверка не обнаружила. «Мемориал» признал Сергея Климова политзаключенным, а в Томске прошел одиночный пикет в его поддержку.