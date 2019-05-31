Свидетель: Пожарные приехали тушить «Зимнюю вишню» без оборудования для работы при задымлении

Игорь Сабадаш, потерявший дочь пр пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», заявил в суде, что пожарные отказывались идти в задымленный кинозал с людьми.

«Ехал, нарушая все правила, на красный свет светофора. Ни одной машины пожарных я не видел. Приехав, я машину бросил у трамвайной линии и побежал на четвертый этаж, где встретился с бывшей женой. Спасатели пояснили, что не могут пойти в зал, так как у них нет оборудования. Зачем они приехали, я не понимаю», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» слова Сабадаша.





По его словам, все окружающие, в том числе спасатели, слышали, что говорили его родные по телефону, так как звонок был в режиме громкой связи.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.





Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.





Следующее заседание назначено на 5 июня.









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