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22 июня,
2019
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«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Международная акция «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне ежегодно проходит в России с 2009 года в ночь на 22 июня – накануне Дня памяти и скорби.


За годы Великой Отечественной войны с томской земли ушли на фронт 129 187 человек, из них больше половины не вернулись обратно. Акция «Свеча памяти» в этом году прошла в Томске на Ново-Соборной площади в ночь с 21 на 22 июня. 

В Томске акция традиционно проходила у мемориала в Лагерном саду.

Напомним, сейчас на верхней террасе Лагерного сада ведутся работы по благоустройству территории. До 1 сентября 2019 года должны благоустроить мемориальную часть кургана. На кургане отремонтируют монумент, ступени, бордюры и установят современное освещение. 

«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО
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