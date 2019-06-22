«Свеча памяти»: как в Томске зажгли свечи в память о погибших земляках. ФОТО

Международная акция «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне ежегодно проходит в России с 2009 года в ночь на 22 июня – накануне Дня памяти и скорби.





За годы Великой Отечественной войны с томской земли ушли на фронт 129 187 человек, из них больше половины не вернулись обратно. Акция «Свеча памяти» в этом году прошла в Томске на Ново-Соборной площади в ночь с 21 на 22 июня.





В Томске акция традиционно проходила у мемориала в Лагерном саду.

Напомним, сейчас на верхней террасе Лагерного сада ведутся работы по благоустройству территории. До 1 сентября 2019 года должны благоустроить мемориальную часть кургана. На кургане отремонтируют монумент, ступени, бордюры и установят современное освещение.