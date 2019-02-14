Судившегося с больницей терапевта Владимира Сотникова восстановили на работе

Терапевт Владимир Сотников прошел медосмотр на профпригодность в Александровской районной больнице 8 февраля. По результатам осмотра Сотникова восстановили на работе с 11 февраля. Но самого врача об этом не уведомили, пока не поставили ему прогулы.

Ранее мы писали , что по окончании университета Владимир Сотников вернулся в родное село Александровское и попытался работать согласно клятве Гиппократа. Он отказывался подписывать «липовые» справки о смерти, добивался выдачи бесплатных лекарств для больных, подписывал вместе с александровцами обращение к депутатам и жаловался на главврача больницы Елену Гордецкую в областной департамент здравоохранения. В итоге Владимира отстранили от работы из-за якобы не пройденного медосмотра и по суду он восстановиться так и не смог. В декабре 2018 года Владимир вступил в профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» и возглавил отделение организации в СФО.

Осмотр должен был пройти 4 февраля, — рассказал ТВ2 Владимир Сотников. — 4 февраля я пришел в больницу со свидетелем — подстраховался на случай нового суда. Дерматолога в больнице не было, а психиатр меня принимать отказалась. Я обратился к главврачу Александровской больницы Елене Гордецкой, она ответила, что 8 февраля я смогу пройти всех специалистов. 8-го я снова пришел со свидетелем, но нужных врачей не было. Я ушел домой, но через 40 минут мне позвонили и сказали, что доктора на месте. Врачи действительно приехали из Стрежевого и вели прием с 10 до 12. Психиатр принимал меня минут 20 и поставил диагноз «здоров». Такой же диагноз поставила дерматолог. После я пошел к профпатологу. Он посмотрел мои документы и сказал, что передаст их инженеру по охране труда. До 12 февраля вестей из больницы не было.

12 февраля Владимиру сообщили, что на работе ему ставят прогулы. От программиста Александровской больницы он узнал, что для него составили расписание приема, но уже через десять минут велели удалить. Инженер по охране труда сообщил возмущенному Сотникову, что терапевта восстановили и на работу он должен был выйти 11 февраля.





«Я в шоке, — возмущается Владимир. — Меня никто не оповестил, что заключение профпатолога готово. Что меня допускают к работе, а приказ об отстранении отменен! Адвокат говорит, что меня должны были ознакомить с приказом о выходе на работу или с приказом о восстановлении. Советует завтра пойти в больницу и находиться на ее территории. Чтобы не заработать еще один прогул. Проблема еще в том, что мой кабинет отдали профпатологу, а оборудование забрала заместитель главврача. Теперь должен выйти на работу без оборудования и расписания, а кабинет делить с другим врачом. Получается, в одном кабинете будут одновременно находиться пять человек: два врача, две медсестры и один пациент».





Редакция ТВ2 связалась с главврачом Александровской районной больницы Еленой Гордецкой. Гордецкая рассказала, что в сложившейся ситуации виноват профпатолог и недоразумение уже разрешено.





«Профпатолог уведомил Сотникова устно, но не письменно, — прокомментировала главврач. — Соответственно, никаких мер в отношении Сотникова мы предпринимать не будем, прогулов у него нет. А вот профпатолога я накажу. Владимир Сотников сейчас на работе, сидит на приеме. То, что он делит кабинет с другим врачом — это нормально. Характер работы у терапевтов сменный, они принимают пациентов в больнице и на дому. Один из врачей будет работать на приеме, другой в поле. В городе участковые терапевты и в три смены работают, никаких нарушений в этом нет».