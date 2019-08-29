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29 августа,
2019
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Судебные приставы закрыли лицей №8 из-за небезопасного состояния

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С иском в суд в отношении лицея и администрации Томска обратился прокурор Кировского района. Основание – результаты проверок зданий учреждения на предмет аварийного состояния и нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областного управления УФССП России.

Судебные приставы закрыли лицей №8 из-за небезопасного состояния

«Летом 2019 года специалистами проведено обследование технического состояния строительных конструкций основного здания лицея и мастерской, в результате чего установлено, что конструкции стен, перегородок, пола, перекрытий и фундаментов имеют серьезные отклонения от режима нормальной эксплуатации. В частности, разрушается карнизная часть каменной кладки стен вследствие замачивания; железобетонный пол в коридоре первого этажа основного здания выполнен непосредственно по грунту; в трубах инженерных сетей развиваются процессы коррозии, что в любой момент может привести к разрыву труб», — говорится в сообщении.


Также необходимо привести в соответствие с требованиями автоматическую пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления эвакуацией людей.


Поскольку состояние основного здания лицея и здание мастерской создают угрозу жизни и здоровью граждан, то решено капитальный ремонт с предварительным инструментальным обследованием технического состояния здания и устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.


В итоге Кировский районный суд определил приостановить эксплуатацию здание МАОУ «Лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска» и здание мастерской до вступления в законную силу решения суда.


Данный исполнительный документ подлежит немедленному исполнению. Сотрудник межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств сегодня утром выехал в учреждение и приостановил эксплуатацию зданий.

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